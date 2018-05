Đã có thiết kế chính thức Nokia X khiến iPhone X lo sốt vó?

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Nokia X Sự kiện:

Nokia X được cho sẽ ra mắt vào ngày 16/5/2018 với thiết kế vô cùng ấn tượng khiến các đối thủ cao cấp như iPhone X cũng phải kiêng dè.

Một sự kiện cách đây không lâu diễn ra trong 6 ngày đã trình diện về quá trình lịch sử của điện thoại Nokia và cũng tung ra cả các thiết bị mới của thương hiệu này ở Trung Quốc.

Hình ảnh được cho là Nokia X tại một sự kiện mới diễn ra ở Trung Quốc.

Điều bất ngờ là trong số các sản phẩm trưng bày, có một thiết bị gây ấn tượng mạnh và sau đó được đăng trên áp-phích chính thức của chương trình với tên gọi Nokia X (hay còn gọi là Nokia X6), đã gây được rất nhiều sự chú ý của người thăm quan. Thông tin cũng xác nhận thiết bị Nokia X sẽ được công bố vào ngày 16/5/2018 tới.

Bản phác họa chính thức cho thấy Nokia X sẽ có thiết kế tai thỏ kiểu iPhone X.

Điểm duy nhất mà người ta biết tới hiện nay là Nokia X có một thiết kế khoét đỉnh màn hình hay còn gọi là “tai thỏ” giống như thiết kế trên siêu phẩm iPhone X của nhà táo Apple. Trong khi đấy các tài khoản trên mạng xã hội weibo chính thức của Nokia Mobile và nhà bán lẻ Suning.com đã chia sẻ các hình ảnh về mẫu Nokia X sắp tới. Thậm chí Suning.com còn đi xa hơn khi tổ chức cả một cuộc thi mà phần thưởng gồm có tiền mặt và Nokia X.

Suning.com tổ chức cuộc thi tặng Nokia X dù mẫu smartphone này chưa chính thức bán.

Còn mạng xã hội khác của Trung Quốc là Baidu, với chủ đề diễn đàn Nokibar forum, một cư dân mạng đã tung hình ảnh so sánh giữa Nokia X và Nokia 7 Plus (một thiết bị đã ra mắt vào cuối tháng 2/2018). Nokia X được đồn đoán có màn hình 5.8-inch, nhìn nhỏ gọn hơn Nokia 7 Plus với màn hình 6-inch.

Nokia 7 Plus (trái) và Nokia X (phải).

Tuy nhiên, điểm duy nhất mà giới công nghệ chắc như đinh đóng cột là Nokia X có thiết kế khoét đỉnh. Ngoài lộ ảnh mặt trước, thì nhìn ảnh tổng thể cũng cho thấy mẫu smartphone này thiết kế đẹp ở mặt lưng và cạnh bên. Như trong hình thì phía sau cũng có camera kép và công nghệ quét vân tay.

Mặt lưng có camera kép

Phía dưới camera là cảm biến quét vân tay.

Mặc dù vậy, thiết kế khoét đỉnh vốn không phải gene tiến hóa tự nhiên của điện thoại Nokia. Vì thế cạnh bên của điện thoại có vẻ lớn hơn để có thể lắp được camera dưới màn hình.

Viền cạnh có vẻ không mỏng được như iPhone X.

Nokia X dự kiến sẽ có giá bán chỉ khoảng 250 USD (5,68 triệu VNĐ). Hiện phía HMD Global chưa có thông báo chính thức. Mọi thông tin sẽ được rõ hơn vào tuần tới. Nếu đúng với thiết kế như vậy và giá mềm thì Nokia X quả thực sẽ khiến các đối thủ khác, rất có thể cả iPhone X phải “đau đầu”.