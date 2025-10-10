Cơn sốt Labubu kết thúc, giá lao dốc, hàng tồn kho tăng mạnh: Một đồ chơi mới lên ngôi

Cơn sốt Labubu đang đi đến hồi kết

Những tháng gần đây, búp bê Labubu – từng khiến người hâm mộ chen lấn để mua – nay đã xuất hiện tràn lan tại các nhà bán lẻ lớn như Amazon, Target và Walmart. Mức giá cũng “hạ nhiệt” rõ rệt: chỉ khoảng 20 - 40 USD mỗi con, thấp hơn nhiều so với thời điểm đỉnh cao khi hàng chục nghìn người sẵn sàng trả hàng trăm đô để sở hữu.

Trước đây, mỗi lần Pop Mart mở bán, Labubu đều “cháy hàng” trong vài giây. Trên eBay, các phiên bản giới hạn từng được giao dịch với giá lên tới hàng nghìn USD. Thế nhưng nay, gần như không có ai trả giá cao nữa. Trong 60 món Labubu đắt nhất đang rao bán, không có sản phẩm nào nhận được lượt đấu giá nào.

Sự hạ nhiệt của Labubu không chỉ đến từ việc cung tăng, các đợt hàng mới liên tục xuất hiện mà còn vì “cơn khát” của người chơi sưu tầm đã được thỏa mãn. Thậm chí, Walmart còn hợp tác với sàn StockX để bán lại các phiên bản cũ, nhưng vẫn còn hàng tồn dù giá chỉ 39 USD.

Hàng tồn kho Labubu tăng

Điều gì khiến Labubu từng trở thành hiện tượng toàn cầu?

Labubu là sáng tạo của nghệ sĩ người Hong Kong Kasing Lung, ra đời từ bộ truyện tranh The Monsters Trilogy năm 2015. Năm 2019, anh hợp tác với Pop Mart để đưa nhân vật này thành đồ chơi sưu tầm và thành công vang dội.

Danh tiếng của Labubu bùng nổ nhờ sức lan tỏa trên TikTok và các ngôi sao như Lisa (Blackpink), Rihanna hay Dua Lipa. Cảnh xếp hàng, tranh giành búp bê tại các cửa hàng Pop Mart từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Ở Anh, thương hiệu này thậm chí phải tạm dừng bán sau khi xảy ra các vụ ẩu đả giữa khách hàng.

Tuy nhiên, khi cơn sốt đạt đỉnh, các vấn nạn bắt đầu xuất hiện: hàng giả tràn lan, nhiều người bị lừa mua online, và thị trường chuyển nhượng bị đẩy giá lên mức phi lý. Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Mỹ đã phải cảnh báo về các vụ lừa đảo liên quan đến Labubu trong tháng 8.

Ai sẽ là “người kế nhiệm” Labubu?

Khi Labubu bắt đầu giảm sức hút, Pop Mart có vẻ đã sẵn sàng cho “ngôi sao mới”: búp bê Hirono Living Wild Doll. Chỉ vài giờ sau khi thành viên nhóm BTS – V (Kim Taehyung) – bị bắt gặp mang theo một con tại sân bay Incheon, sản phẩm này lập tức cháy hàng tại Trung Quốc với hơn 500 đơn được ghi nhận.

Trên eBay, giá Hirono đã tăng vọt lên 175 USD – gấp ba lần giá gốc – trong khi các kênh bán chính thức chưa kịp nhập lại hàng. Hiện giới sưu tầm đang đổ dồn sự chú ý về dòng sản phẩm mới này, kỳ vọng sẽ tạo nên một “Labubu thứ hai”.

Pop Mart và bài toán giữ nhiệt thương hiệu

Sự hạ nhiệt của Labubu đã ảnh hưởng rõ rệt tới Pop Mart. Cổ phiếu công ty từng đạt 43 USD vào cuối tháng 8, nhưng hiện chỉ còn khoảng 32,8 USD – giảm 24%. Tài sản của nhà sáng lập Wang Ning cũng “bốc hơi” gần 6 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, dù ông vẫn nằm trong top 10 tỷ phú Trung Quốc.

Tuy vậy, Pop Mart dường như không hề hoảng loạn. Hãng vẫn tiếp tục mở rộng danh mục, tung ra các dòng búp bê mới và dựa vào sức lan tỏa của văn hóa thần tượng – chiến lược từng đưa Labubu lên đỉnh cao. Trong thế giới đồ chơi sưu tầm, mỗi “hiện tượng” có thể qua đi, nhưng vòng quay săn lùng vẫn chưa bao giờ dừng lại.