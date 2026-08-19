Số phận các dự án cao ốc 'chọc trời' ở Hà Nội giờ ra sao?

Chứng khoán MB (MBS) vừa thông tin về hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2026 với nhà đầu tư của Ngân hàng VietinBank. MBS cho biết lãnh đạo ngân hàng đã thông tin về tiến độ của thương vụ chuyển nhượng tòa tháp VietinBank Tower ở khu đô thị Ciputra (khu nhà giàu – PV), Hà Nội.

Theo đó, dự án tòa tháp này đã đủ cơ sở pháp lý sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt của các cấp thẩm quyền. Ngân hàng này dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trong tháng 8. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng vẫn chưa công bố về đối tác nhận chuyển nhượng và lợi nhuận dự kiến từ giao dịch này. Phía đối tác mua tòa tháp được mô tả là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu trong nước - sẽ được công bố thông tin khi ký kết chuyển nhượng.

Dự án VietinBank Tower toạ lạc tại lô đất TM1 khu đô thị Ciputra, rộng gần 30.000 m2 với thiết kế hai tháp cao 48 và 68 tầng. Theo kế hoạch ban đầu, một tháp sẽ được phía ngân hàng đặt trụ sở chính và tòa còn lại làm khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp cho thuê... tại dự án này.

Cách dự án VietinBank Tower không xa là dự án Habico Tower - nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Dự án được thực hiện từ năm 2008 do Công ty cổ phần Hải Bình (Habico) làm chủ đầu tư trên khu đất gần 4.500m2 cùng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng).

Theo thiết kế ban đầu, Habico Tower có hai tòa tháp với chiều cao 180m, 4 tầng hầm và 36 tầng nổi. Dự án có chức năng là tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và nhà ở cao cấp cho thuê.

Thời điểm đó, chủ đầu tư từng gây chấn động khi công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỷ đồng và cao nhất là 85 tỷ đồng, mỗi tầng cũng được cho chỉ mất 7 ngày để hoàn thiện xây dựng. Tuy nhiên, tháng 5/2011, sau sự cố thi công tại tầng 9 khối căn hộ và một số rắc rối tài chính của chủ đầu tư, công trình này đã bị dừng triển khai.

Nhiều hạng mục của dự án xuống cấp.

Một dự án khác cũng nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt nhiều năm qua là Landmark 51 - Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor, tại số 55 Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội). Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư.

Dự án được xây trên diện tích đất hơn 4.557 m2, gồm gần 700 căn hộ với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án này từng được biết đến với nhiều tên gọi như: Elite Tower, Tokyo Tower, chung cư Vinafor hay Hanoi Landmark 51.

Khởi công từ năm 2015, dự kiến đưa vào sử dụng từ quý IV/2017 nhưng sau nhiều lần đổi tên, chậm tiến độ, dự án từng được quảng cáo là trái tim của quận Hà Đông cũ đến nay vẫn chưa thể bàn giao cho khách hàng.

Theo thiết kế, đây tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp với chiều cao 51 tầng nổi, trong đó có 5 tầng dành cho trung tâm thương mại, dịch vụ. Dự án từng được chủ đầu tư giới thiệu là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông cũ và là tòa nhà cao thứ 3 tại Hà Nội, sau Landmark 72 và Lotte Center.

Dự án này được đưa vào danh sách 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ.