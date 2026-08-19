“Ông trùm” từng thu tiền tỷ từ quả cam đặc sản, nay trồng vườn nho sữa cho chùm quả to đùng, ai cũng bất ngờ

Xã Minh Hợp từng là vựa cam lớn nhất tỉnh Nghệ An nổi tiếng khắp xa gần. Trong đó, gia đình ông Phạm Đình Phùng (SN 1966, trú tại xã Minh Hợp) là một trong những hộ dân sở hữu diện tích trồng cam lớn trong vùng.

“Thời điểm đó, gia đình tôi có 5ha trồng cam. Quả cam ở Minh Hợp nổi tiếng về hương vị đặc trưng, lại được thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán nên giá bán tốt. Thời điểm đó, cây cam thực sự mang lại thu nhập rất cao cho gia đình tôi và người dân trong vùng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 năm thì cây cam thoái hóa, phải chặt bỏ dần”.

Vườn nho sữa được ông Phạm Đình Phùng ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An đầu tư bài bản. Nhờ thế cây nho sữa vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Nghệ An, phát triển tốt. Ảnh: N.T

Không cho đất nghỉ, ông Phùng bắt đầu tìm hiểu những loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao. Quá trình tìm hiểu, ông Phùng biết đến cây nho sữa. Đây là sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng, giá bán lại cao. Tuy nhiên, nho sữa cũng được biết đến là loại cây trồng khá “khó tính”.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản nổi quyết tâm của “ông trùm” trồng cam” một thời. Sau khi tìm hiểu kỹ, ông Phùng quyết định dựng nhà màng, lắp đặt hệ thống tưới, cải tạo đất rồi đặt hơn 500 cây nho sữa về trồng thử nghiệm.

“Trồng nho sữa, chi phí đầu tư ban đầu khá cao. Khí hậu ở Nghệ An khắc nghiệt nên cũng rất khó khăn. Đặc biệt, vào thời điểm cây nho ra hoa, kết quả cần chăm sóc rất kỹ. Vụ đầu tiên sản lượng rất thấp, chất lượng quả cũng không được như kỳ vọng. Sau đó tôi dần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, nước tưới cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây nho. Năm nay, vườn nho đã cho từng chùm quả to, ngọt, dân làng mới tin rằng tôi đã thành công”, ông Phùng chia sẻ.

Vườn nho sữa cho từng chùm quả to, khiến người dân ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An rất bất ngờ. Nhiều người tới thăm vườn nho sữa của ông Phùng ai cũng "bái phục". Ảnh: N.T

Để giảm tác động của điều kiện thời tiết, côn trùng gây hại, ông Phùng dùng loại bao chuyên dụng để bao từng chùm nho lại, đến ngày thu hoạch mới tháo ra. Cách làm này giúp từng chùm nho quả đồng đều, mẫu mã đẹp, lại sạch và an toàn.

Hình ảnh vườn nho sữa của ông Phùng được chia sẻ lên mạng xã hội, người dân khắp nơi tìm về thăm, mua quả ngay tại vườn. Thương lái cũng tìm đến tận vườn để mua.

Vụ trước, vườn nho của gia đình ông Phùng đã cho thu hoạch khoảng 4,5 tấn quả. Với giá bán giao động từ 240.000 đồng đến 270.000 đồng/kg, ông Phùng đã thu về gần một tỷ đồng.

Năm nay, vườn nho sữa quả treo từng chùm lớn trên giàn. Dự kiến sản lượng quả cũng đạt hơn 4 tấn. Hiện tại, nhiều khách hàng đã liên hệ đặt mua nho ngay từ khi quả còn trên giàn.

Bên cạnh vườn nho, gia đình ông Phùng còn trồng khoảng 500 cây táo Đài Loan. Mỗi năm, vườn táo mang lại sản lượng 10 đến 15 tấn quả, với nguồn thu ước tính 400 triệu đồng.

Ông Phùng ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An bán nho sữa với giá giao động từ 240.000 đồng đến 270.000 đồng/kg. Nho sữa ngon, sạch nên người tiêu dùng rất ưa chuộng. Ảnh: N.T

Việc kết hợp đa dạng các loại cây trồng không chỉ giúp ông Phùng hạn chế rủi ro từ biến động thời tiết hay thị trường, mà còn tối ưu hóa giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác.

Tới thăm vườn nho sữa, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An rất bất ngờ trước sản lượng, chất lượng quả. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: “Ông Phùng đã mạnh dạn đưa cây nho sữa với giá trị kinh tế cao về trồng và chinh phục thành công. Cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân, tạo thêm những sản phẩm mới, giá trị cao. Để nhân rộng mô hình, cần đánh giá kỹ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững”.

Thời gian tới, ông Phùng sẽ tiếp tục cải tạo đất để mở rộng thêm diện tích trồng nho sữa. Đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho gia đình.