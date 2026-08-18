Thú chơi đồng hồ xa xỉ của Georgina Rodriguez

Là vợ của C. Ronaldo, một trong những cầu thủ giàu bậc nhất thế giới, Georgina Rodriguez có cuộc sống xa hoa. Bên cạnh thú chơi siêu xe của chồng, cô cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt giá.

Trong ảnh, Georgina đeo chiếc Rolex nổi bật với phần mặt số đỏ ombré, nạm kim cương theo đường kính 31 mm. Mẫu đồng hồ này có giá niêm yết 56.600 USD tại thị trường Mỹ (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Chiếc Rolex Day-Date 36 được định giá khoảng 150.000 USD của Georgina là phiên bản có phần mặt số phủ kín kim cương, điểm xuyết 10 sapphire cắt hình chữ nhật thon dài, màu sắc cầu vồng, tạo hiệu ứng lấp lánh đa sắc trên nền vàng sang trọng.

Với giá khoảng 350.000 USD, mẫu Richard Mille RM 07-01 là món phụ kiện xa xỉ trên cổ tay Georgina. Chiếc đồng hồ của thương hiệu Thụy Sĩ kết hợp vàng hồng, Carbon TPT, kim cương và bộ máy skeleton tinh xảo.

Ra mắt năm 2007 với số lượng cực kỳ hạn chế, mẫu Rolex GMT-Master II 'Ice' nằm trong bộ sưu tập của Georgina, được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng 18K, phủ hơn 30 carat kim cương trên mặt số. Đây từng là một trong những mẫu Rolex có giá niêm yết cao nhất khi mới ra mắt, khoảng 585.000 USD, tương đương hơn 15 tỷ đồng.

Hiện phiên bản dát kim cương này ngừng sản xuất, từng được đấu giá vào năm 2023 với mức 444.500 USD cho thấy sức hút đặc biệt đối với các tay chơi đồng hồ.

Rolex Cosmograph Daytona của Georgina nổi bật với thiết kế toàn vàng vàng 18K cùng mặt số xanh lá bắt mắt. Mẫu đồng hồ có đường kính 40 mm, trang bị bộ máy chronograph tự động Calibre 4130, dự trữ năng lượng khoảng 72 giờ. Đây cũng là một trong những phiên bản Daytona được giới sưu tầm chú ý nhờ thiết kế sang trọng, có giá khoảng 75.250 USD (gần hai tỷ đồng).

Trong ảnh, Georgina phối mẫu Patek Philippe Ladies Nautilus với váy quây trong chuyến đi Dohar. Có mức giá khoảng 167.000 USD, dòng Ladies Nautilus của thương hiệu Thụy Sĩ được chế tác dựa trên cảm hứng từ ô cửa sổ tàu thủy với những đường nét bo tròn mềm mại.

Mẫu Rolex Day-Date 36 Turquoise của Georgina nổi bật với mặt số đá turquoise xanh ngọc lam, kết hợp vàng 18K tạo vẻ sang trọng, nữ tính, thường được vợ Ronaldo dùng trong dịp thường ngày. Thiết kế này có mức giá khoảng 70.400 USD.

Phiên bản Chopard L’Heure du Diamant mà Georgina sở hữu được định giá khoảng 180.000 USD gây ấn tượng với những viên kim cương được chế tác và nạm tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh nổi bật trên cổ tay. Đây là món phụ kiện vừa mang giá trị thời trang vừa thể hiện đẳng cấp xa xỉ của nữ chủ nhân.

Georgina Rodriguez vừa kết hôn với bạn siêu sao bóng đá C.Ronaldo hôm 11/8, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày họ gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, Tây Ban Nha.

Ronaldo và Georgina hiện có năm người con, gồm cặp song sinh Eva Maria và Mateo (9 tuổi) chào đời nhờ người mang thai hộ, con gái Alana (8 tuổi), con gái Bella (4 tuổi) và Cristiano Jr. (16 tuổi) - con trai riêng của Ronaldo từ mối quan hệ trước. Năm 2022, cặp sao từng thông báo con trai Ángel, anh em song sinh với Bella, qua đời ngay sau khi sinh.