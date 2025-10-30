Qua thời hoàng kim, đại lý xe máy chật vật rao bán từng chiếc

Thị trường xe máy trong nước đang trải qua làn sóng giảm giá mạnh từ đầu quý IV, khi hàng loạt mẫu xe của các hãng lớn như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh kèm theo nhiều chương trình quà tặng hoặc hỗ trợ phí đăng ký.

Khảo sát tại một số đại lý Honda ở TP HCM, dòng SH 160 và SH 125 giảm khoảng 2 triệu đồng so với hai tuần trước, hiện còn lần lượt 105 triệu đồng và 73,5 triệu đồng. SH Mode cũng giảm 1,5 triệu đồng, dao động 56 – 63 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu xe phổ biến như Air Blade 160 và Vision giảm thêm 1 triệu đồng, hiện được bán với giá 57 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Hãng Yamaha cũng tham gia cuộc đua giảm giá tới 15 triệu đồng cho mẫu xe điện Neo's, trong khi mẫu Janus giảm 2 triệu đồng. Tương tự, các đại lý Piaggio điều chỉnh giá hàng loạt dòng xe với mức giảm từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng.

Nhiều cửa hàng cho biết các đợt giảm giá liên tiếp thời gian qua không chỉ nhằm kích cầu mà còn để chuẩn bị dọn kho cho các dòng xe thế hệ mới dự kiến ra mắt trong đầu năm 2026.

Dù vậy, sức mua hiện vẫn yếu, khiến các đại lý phải đối mặt với áp lực doanh số và chi phí lưu kho. Trong bối cảnh đó, giới kinh doanh kỳ vọng mùa mua sắm cuối năm cùng các gói kích cầu tiêu dùng sắp được triển khai có thể giúp thị trường xe máy khởi sắc trở lại, chấm dứt chuỗi trầm lắng kéo dài từ đầu năm đến nay.

Khách thưa thớt tại cửa hàng xe máy

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, chủ cửa hàng xe máy Hà Thành tại TP HCM, hai tháng trước do rơi vào tháng "cô hồn" nên sức mua sụt giảm mạnh. Đến nay, dù đã qua tháng kiêng kỵ, lượng khách vẫn chưa phục hồi, bước sang tháng 9 âm lịch tình hình vẫn ảm đạm. "Nhiều người vẫn dè dặt chi tiêu, dù giá đã giảm khá sâu. Các cửa hàng phải tung nhiều ưu đãi nhưng lượng khách vẫn rất ít" - ông Tùng chia sẻ.

Theo các đại lý, nguyên nhân chính khiến thị trường xe máy trầm lắng là thu nhập người dân chưa phục hồi sau thời gian dài khó khăn, trong khi chi tiêu bị thắt chặt. Lượng xe tồn kho ở mức cao, doanh số toàn thị trường giảm liên tục từ đầu năm khiến nhà phân phối buộc phải tung khuyến mãi lớn để kích cầu.

Ông Tùng nhận định xu hướng giảm giá có thể sẽ kéo dài đến cuối năm để đẩy hàng tồn và giữ thị phần nhưng cũng phản ánh thực tế thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.