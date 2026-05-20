Trồng thử "loại cây" ví như “dược liệu vàng”, thu lứa đầu tiên, nông dân này ở Lạng Sơn bán 600.000-700.000 đồng/kg

Một nông dân Lạng Sơn trồng nấm lim xanh thành công trên vùng cao

Những ngày tháng 5, theo chân cán bộ xã Châu Sơn, chúng tôi tới thăm mô hình trồng nấm lim xanh của anh Bế Văn Khoa (sinh năm 1994), ở thôn Nà Xoong, xã Châu Sơn.

Giữa cái nắng hanh hao của núi rừng, anh Khoa đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ bên những tai nấm lim xanh vừa thu hoạch.

Vừa thoăn thoắt phơi nấm lim xanh, anh Khoa chia sẻ: “Đây là lứa nấm đầu tiên, khoảng 30kg, sau gần 3 tháng kỳ công chăm sóc. Tôi rất phấn khởi. Trước đây, nghe ông bà, bố mẹ kể nấm lim xanh chỉ có trong rừng sâu và là dược liệu rất quý.

Vì vậy, sau khi được UBND xã Châu Sơn tạo điều kiện cho đi học tập kinh nghiệm ở Bắc Ninh, về nhà tôi đã trồng thử. Đến nay, hiệu quả thật không ngờ”.

Anh Khoa bên những cây nấm lim xanh mới thu hoạch. Ảnh: Hoàng Tính

Xã Châu Sơn vốn là địa bàn miền núi có điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, người dân địa phương chưa phát huy hết lợi thế này, đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Với sự hỗ trợ về giống của UBND xã Châu Sơn, tháng 2/2026, anh Khoa cùng các thành viên Hợp tác xã Nông lâm và Dược liệu Anh Khoa đã tiên phong thử nghiệm trồng 2.000 phôi nấm lim xanh trong nhà.

Vừa đảo những tai nấm lim xanh đang được phơi dưới nắng tự nhiên, anh Khoa vừa dẫn chúng tôi vào khu nhà trồng nấm và cho biết: “Trồng nấm lim xanh không quá phức tạp. Sau khi mua phôi về, chỉ cần đặt lên hệ thống giá sắt chắc chắn. Nhiệt độ phải được giữ ổn định từ 18-21°C, độ ẩm duy trì thường xuyên thông qua hệ thống tưới, phun nước 2-3 lần mỗi ngày”.

Theo anh Khoa, nấm lim xanh không cần quá nhiều ánh sáng nên phù hợp với mô hình trồng trong nhà.

Tuy nhiên, môi trường trồng nấm không được quá khô, cũng không quá ẩm, đòi hỏi người chăm sóc phải quan sát hằng ngày để điều chỉnh kịp thời.

Nếu chăm sóc tốt, khoảng 2 tháng nấm lim xanh sẽ cho thu hoạch một lần. Trung bình mỗi năm, người trồng có thể thu hoạch từ 5-6 lứa nấm. Hiện nay, nấm lim xanh tươi trên thị trường có giá khoảng 600.000-700.000 đồng/kg.

Lạng Sơn mở hướng làm giàu từ mô hình trồng nấm lim xanh dược liệu

Thành công bước đầu của anh Khoa và các thành viên Hợp tác xã Nông lâm và Dược liệu Anh Khoa mang đậm dấu ấn của sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà nông – Hợp tác xã.

Kiểm tra nấm linh xanh phát triển. Ảnh: Hoàng Tính

UBND xã Châu Sơn đã phê duyệt nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2026 để hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, với tổng số tiền 74 triệu đồng. Cùng với đó, Hợp tác xã Nông lâm và Dược liệu Anh Khoa đối ứng 16,8 triệu đồng để đầu tư hệ thống giá kệ, máy bơm nước hiện đại…

Ông Nguyễn Công Hưng, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn, khẳng định: “Mô hình của anh Khoa mới chỉ là bước khởi đầu. Sắp tới, xã sẽ quy hoạch vùng trồng tập trung, khuyến khích bà con cùng tham gia để mở rộng quy mô”.

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bán thô mà còn hướng tới chế biến sâu thành trà túi lọc, cao nấm lim… qua đó xây dựng thương hiệu dược liệu riêng cho Châu Sơn”, ông Hưng cho hay.

Việc chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu dược liệu riêng cho Châu Sơn, mà còn góp phần đảm bảo đầu ra ổn định, giúp bà con nông dân yên tâm gắn bó với cây dược liệu quý trong hành trình làm giàu ngay trên quê hương.