Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Dầu thế giới suy yếu, trong nước ngày mai điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 19/5 quay đầu giảm sau khi tăng mạnh ở phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 19/5, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,73%, xuống còn 111,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 0,22%, về mức 104,15 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (20/5), giá dầu WTI được điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h17' ngày 20/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 111,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được giao dịch ở mức 104,2 USD/thùng, tăng 0,09% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán, đồng thời cả hai bên đều không muốn chứng kiến hoạt động quân sự tái diễn.

Trong buổi họp báo mới đây tại Nhà Trắng, ông JD Vance cho biết: “Chúng tôi cho rằng đã đạt được rất nhiều tiến triển. Chúng tôi tin rằng phía Iran muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 đăng trên mạng xã hội cho hay ông đã tạm hoãn một cuộc tấn công quân sự dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần này nhằm vào Iran. Những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran đang tiếp tục. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu không đạt được thỏa thuận.

Ảnh: Nguyễn Huế

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 18/5 rằng đề xuất hòa bình mới của Iran gửi tới Mỹ bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trên toàn bộ mặt trận trong khu vực, trong đó có Lebanon, đồng thời yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một công ty giao dịch ngoại tệ của Iran và nhiều công ty bị nghi hỗ trợ giao dịch tài chính cho các ngân hàng Iran. Mỹ cũng phong tỏa 19 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu và hóa dầu của Iran ra nước ngoài.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới. Lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều mai (21/5).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (20/5) như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 27.226 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Giá xăng dầu gần đây được điều chỉnh giảm mạnh. Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.