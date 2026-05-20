Từ 1/6, có một sự thay đổi lớn về việc bán xăng, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt chú ý thông tin này

Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 từ ngày 1/6/2026. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc triển khai xăng sinh học E10 cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

Từ nay đến ngày 31/5/2026, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phổ biến rộng rãi về tính an toàn và lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1/6/2026, lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc ghi nhãn mập mờ về chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc hình thành điểm nóng về gian lận, gây mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Trước đó, từ 15/5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đã dừng bán xăng RON95 và bán đại trà xăng sinh học E10. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 và dừng bán xăng khoáng từ ngày 20/5.

Cả 2 doanh nghiệp lớn này đều đã bán thí điểm xăng E10 tại nhiều địa phương từ tháng 8/2025 và đều không ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng của sản phẩm.