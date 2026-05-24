Tâm lý người tiêu dùng chưa chuộng xăng sinh học?

Xăng E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc

Theo Bộ Công Thương, tiêu thụ xăng E5 từng đạt gần 40% thị phần. Tuy nhiên, hiện con số này giảm còn khoảng 15 -20%.

“Nguyên nhân do chênh lệch giá thấp và tâm lý người tiêu dùng. Như vậy, chúng ta cần có chính sách phải đủ mạnh, giá phải có chênh lệch rõ và truyền thông rất quan trọng trong quá trình thực hiện”- bản Thuyết minh dự thảo nêu.

Bộ Công Thương cũng khẳng định, các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ, phát thải thấp.

Bộ Công Thương tính toán, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m3 /tháng (trong đó, khoảng 15% E5RON92 và 85% E10RON95) thì tổng nhu cầu etanol (E100) cho phối trộn xăng sinh học từ 92.000 m3 /tháng đến 100.000 m3 /tháng;

Trong tháng 4-2026, E100 sản xuất trong nước đạt khoảng 25.000 m3 /tháng. Theo kế hoạch, khi có nhu cầu, các Nhà máy sản xuất E100 nói trên sẽ nâng công suất, cụ thể, các nhà máy E100 Đồng Nai, Quảng Nam và Dung Quất có thể nâng công suất lên 9.000 m3 /tháng, thời gian bổ sung thiết bị, nâng công suất như trên mất khoảng 1 năm, khi đó, tổng sản lượng sản xuất E100 trong nước đạt khoảng 30.000 m3 /tháng.

Ngoài ra, 02 nhà máy sản xuất E100 Bình Phước (8.000 m3 /tháng) và Đăk Nông (6.000 m3 /tháng) đang trong quá trình tái cơ cấu và hoàn thiện kỹ thuật để phục hồi sản xuất.

Như vậy, sau khi các nhà máy đang hoạt động nâng đủ công suất và nhà máy Bình Phước, Đăk Nông khôi phục hoạt động, tổng công suất E100 sản xuất trong nước đạt 44.000 m3 /tháng.

Hiện Việt Nam có 6 nhà máy E100, tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 - 600.000 m³/năm. Tuy nhiên công suất thực tế chỉ đạt 30 - 40%.

Về nguồn nhập khẩu, hiện tại và ít nhất trong khoảng 1 năm tới, E100 cần nhập khẩu để đáp ứng phối trộn xăng E5, E10 là khoảng 75.000 m3 /tháng. Hiện một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua E100 với các đối tác nước ngoài để phục vụ việc phối trộn trong nước.