Giá xăng dầu hôm nay 24/5: Đồng loạt đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khi giới đầu tư lo ngại rằng Mỹ và Iran sẽ không thể đạt thỏa thuận hòa bình để giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trở lại bình thường.

Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã lên đường tới Iran.

Trước đó, một nguồn tin cấp cao Iran cho Reuters biết bất đồng giữa Tehran và Washington đã thu hẹp, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhắc đến “một số tín hiệu tích cực” trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, các bên vẫn còn bất đồng về kho dự trữ uranium của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran được thiết lập, giá dầu ở mức cao đang khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, bốn nguồn tin cho biết bảy quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong khối OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7/6, dù hoạt động giao hàng của một số nước vẫn bị gián đoạn.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,48%, giá dầu WTI giảm 8,37%. Giá cả hai loại dầu biến động mạnh theo những thay đổi trong kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng.