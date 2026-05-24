Giá xe máy tiếp tục giảm mạnh

Sự kiện: Thông tin thị trường

Nhu cầu tiêu thụ xe máy duy trì xu hướng giảm nên giá bán cũng tiếp tục giảm.

Trong tháng 3 và 4-2026, giá xe máy tại nhiều đại lý ở TP HCM đã giảm từ 1 - 3 triệu đồng/chiếc. Đến tháng 5 này, mức giảm mới cũng khá đáng kể.

Cụ thể, mẫu tay ga SH 350i giảm giá mạnh 5 - 6 triệu đồng, còn 149 - 162 triệu đồng/chiếc; SH 160 giảm 2 - 7 triệu đồng, còn 107 - 124 triệu đồng/chiếc; SH 125 giảm 1 - 5 triệu đồng, còn 84 - 95 triệu đồng/chiếc...

Các mẫu tay ga khác cũng giảm từ 1 - 3 triệu đồng/chiếc, như Air Blade 160 giảm 2 - 2,5 triệu đồng, còn 58,6 - 65,4 triệu đồng/chiếc; Lead giảm 2,5 - 3 triệu đồng, còn 42,6 - 49,4 triệu đồng/chiếc; Vision giảm hơn 1 triệu đồng, còn 32,4 - 37,8 triệu đồng/chiếc.

Với hãng SYM, một số mẫu xe số giảm nhẹ 400.000 - 900.000 đồng. Tại cửa hàng xe máy Piaggio, mẫu Vespa giảm 1 - 2 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe máy điện NEO's của Yamaha giảm giá "khủng" ở mức 15 triệu đồng, còn 34 triệu đồng/chiếc. 

"Phù phép" xe đạp điện thành xe máy điện

Xe đạp điện trôi nổi chiếm đến 50% thị phần, trong đó đa số được người bán "độ" sẵn để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dùng, tiềm ẩn nguy cơ mất...

Theo N.Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 05:30 AM (GMT+7)
