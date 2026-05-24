Các nước đã chuyển qua xăng E10 từ bao giờ?

Nhiều nước trên thế giới đã chuyển sang xăng sinh học từ lâu, thậm chí mức độ pha Ethanol tại nhiều quốc gia còn cao gấp đôi Việt Nam. Trong khi nhiều người lo lắng và phân vân việc từ ngày 1/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức áp dụng lộ trình bắt buộc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc thì nhiều nước trên thế giới đã áp dụng loại xăng sinh học từ lâu.

Ở Mỹ, xăng E10 và xăng “thuần xăng” (không hoặc rất ít ethanol) từng tồn tại song song. Nhưng xăng E10 (chứa 10% ethanol và 90% xăng nguyên chất) đã trở thành tiêu chuẩn mặc định và chiếm tới hơn 95% lượng xăng bán ra trên toàn thị trường.

Ở Mỹ, xăng E10 và xăng “thuần xăng” (không hoặc rất ít ethanol) từng tồn tại song song.

Việc sử dụng E10 được thúc đẩy từ sau các sửa đổi của Đạo luật Không khí sạch (Clean Air Act) năm 1990 và chương trình Renewable Fuel Standard (RFS). Từ năm 2011, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã cho phép sử dụng xăng E15 (15% ethanol) đối với ô tô đời từ 2001 trở lên. Đến năm 2019, Mỹ mở rộng cho phép bán E15 quanh năm nhằm thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học.

Năm 2025 và 2026, chính quyền Mỹ tiếp tục có các động thái mở rộng E15 trên toàn quốc, đặc biệt tại các bang Trung Tây - nơi sản xuất ngô và ethanol lớn nhất nước này.

Thị trường châu Á và Trung Quốc đã và đang sử dụng xăng E10

Thị trường Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy xăng ethanol từ cuối những năm 2000 nhằm giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và hỗ trợ ngành nông nghiệp. Năm 2017, nước này công bố kế hoạch mở rộng sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc trước năm 2020.

Tuy nhiên, việc triển khai không đồng đều giữa các địa phương do nguồn cung ethanol hạn chế và chi phí cao. Thay vì áp dụng toàn quốc ngay lập tức, Trung Quốc duy trì mô hình thí điểm tại nhiều tỉnh thành. Đến năm 2025, Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn E10 mới mang mã GB 18351-2025, chính thức quy định xăng E10 chứa 8-12% ethanol và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Việt Nam không phải là nước tiên phong hay duy nhất sử dụng xăng sinh học E10. Đã có nhiều quốc gia ĐNA triển khai loại nhiên liệu này sớm hơn và quyết liệt hơn. Indonesia nổi tiếng hơn với chương trình biodiesel từ dầu cọ hơn là ethanol. Tức là nướcnày không chỉ dùng xăng sinh học mà còn dùng dầu sinh học.​

Thái Lan là một trong những thị trường thúc đẩy xăng sinh học mạnh mẽ nhất.​

Diesel sinh học đã triển khai B35 từ 2023, nâng lên B40 trong 2025, hướng tới B50 trong giai đoạn 2026-2027. Năm 2025, chính phủ Indonesia công bố kế hoạch áp dụng E10, đặt mục tiêu bắt buộc xăng pha 10% ethanol trên quy mô lớn từ 2027-2028.

Và Thái Lan là một trong những thị trường thúc đẩy xăng sinh học mạnh mẽ nhất.​ Tại Thái, xăng sinh học E10 bắt đầu được đưa ra thị trường từ năm 2001, ưu đãi thuế và giảm giá bán từ 2007-2008. E20 được giới thiệu từ 2008, nhận ưu đãi và thúc đẩy mạnh từ chính phủ giai đoạn 2013-2015.​

Từ 2020, E20 trở thành loại nhiên liệu phổ biến nhất tại nhiều trạm xăng ở Thái Lan. Nhiều mẫu xe mới tại Thái được thiết kế tương thích tối thiểu với E20.​ Và hiện nay tại Thái các dòng xăng phổ biến như: Gasohol E20: phổ biến nhất hiện nay, được xem là “xăng tiêu chuẩn” cho phần lớn ô tô / Gasohol 91 / 95 (E10): vẫn còn bán rộng rãi cho xe cũ hoặc xe không hỗ trợ E20 /E85: thị phần nhỏ, chủ yếu dành cho xe flex-fuel / Xăng thuần không ethanol gần như đã biến mất khỏi các trạm xăng phổ thông. Và ngoài E20, Thái Lan còn phát triển diesel sinh học B7/B10/B20

Liên minh châu Âu đặt ra tiêu chuẩn với xăng E10

Tiếp theo là liên minh châu Âu không bắt buộc người dân phải dùng E10 duy nhất, nhưng EU có quy định giảm phát thải CO₂ và tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong giao thông, khiến ethanol dần trở thành tiêu chuẩn.

Năm 2009, EU ban hành Renewable Energy Directive (RED I). Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhiên liệu sinh học như ethanol và biodiesel tại châu Âu. Ngoài ra, Đức là một trong những thị trường lớn đầu tiên tại châu Âu đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi, chính thức triển khai từ tháng 1/2011 nhằm đáp ứng mục tiêu năng lượng tái tạo của EU theo RED 2009.​

Giai đoạn đầu E10 tại Đức gặp phản ứng khá mạnh từ người tiêu dùng. Nhưng sau khi Chính phủ Đức và các hãng xe khẳng định phần lớn xe sản xuất sau những năm 2000 đều dùng được E10 an toàn thì mọi chuyện thay đổi. Hiện nay loại xăng E10 này đã trở thành loại xăng phổ thông tại Đức.​