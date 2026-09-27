Xăng dầu đã tăng giá như thế nào trong tháng 9?

Giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận

Các kỳ điều hành xăng dầu trong tháng 9 lần lượt diễn ra vào các ngày 3, 10, 17 và 24 tháng 9. Qua 4 kỳ điều hành này, giá xăng đều tăng ở mức khá mạnh.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng thêm 5.134 đồng/lít; Xăng E10RON95 cũng tăng thêm 4.985 đồng/lít so với cuối tháng 8.

Các mặt hàng dầu phổ biến có 1 kỳ giảm giá vào ngày 3-9, do đó, tính đến ngày 24-9, giá dầu diezel tăng 2.413 đồng/lít và dầu mazut tăng 1.382 đồng/kg so với cuối tháng 8.

Hiện giá xăng dầu trong nước đang được duy trì như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít. Giá dầu diezel 0,05S là 30.497 đồng/lít và dầu mazut 180 CST 3,5S không cao hơn 19.472 đồng/kg. Giá xăng dầu tăng liên tiếp đang tạo sức ép đáng kể với chi phí vận tải và giá cả nhiều mặt hàng.

Tuy vậy, so với các nước lân cận, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn. Dù được Chính phủ trợ giá song giá xăng tại Thái Lan vẫn là 31.296 VNĐ/lít; Campuchia: 33.687 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá), và đặc biệt là tại Lào, giá xăng đang là 52.392 VNĐ/lít.

Về giá dầu, Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít; Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào: 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá).

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân cốt lõi khiến giá xăng dầu trong nước tăng liên tiếp 4 kỳ trong tháng 9 năm 2026 bắt nguồn từ những bất ổn và diễn biến phức tạp trên thị trường nhiên liệu toàn cầu. Cụ thể là do xung đột địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, căng thẳng quân sự giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia diễn biến phức tạp, đe dọa các tuyến hải trình và nguồn cung ứng dầu mỏ lớn trên thế giới. Cùng lúc đó, quan hệ giữa Mỹ và Iran cũng trực tiếp làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Việc hai nước Nga - Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công quân sự trực diện vào các nhà máy lọc dầu và hệ thống lưu trữ nhiên liệu của nhau làm suy giảm nghiêm trọng nguồn cung thành phẩm toàn cầu, đẩy giá giao dịch bình quân neo ở mức cao. Do đó, mặc dù giá dầu thế giới vẫn có lúc diễn biến trái chiều với giá xăng dầu trong nước, nhưng nhìn chung, giá bình quân thành phẩm xăng dầu tính theo kỳ điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính nhìn chung vẫn ở mức rất cao so với các tháng trước.

Đơn cử như trong kỳ điều hành từ ngày 17-9 đến ngày 24-9, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 ở mức 140,834 USD/thùng, giảm 0,252 USD/thùng, tương đương 0,18% so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 147,204 USD/thùng, tăng 0,970 USD/thùng, tương đương 0,66%.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diezel 0,05S giảm 9,306 USD/thùng, tương đương 5,10%, xuống 173,328 USD/thùng. Giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 38,818 USD/tấn, tương đương 5,57%, xuống 657,618 USD/tấn.

Liên Bộ Công Thương- Tài chính đã phải sử dụng quỹ bình ổn giá trong tháng 9 để giảm biên độ tăng giá của xăng dầu.