Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Thế giới bật tăng, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 23/9 bật tăng mạnh sau khi chạm đáy 2 tuần.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,86%, lên mức 103,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ trong phiên này tăng 1,81%, lên mức 92,16 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h27' ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 103,1 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 92,26 USD/thùng, tăng 0,11% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng trở lại khi thị trường tiếp tục quan ngại về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau bài phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 23/9.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn của Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó 1 ngày, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa Iran.

Ngày 23/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng. Iran tuyên bố vẫn kiểm soát hiệu quả tuyến đường vận chuyển chiến lược này.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Mỹ cho hay lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang tiến gần mức trước xung đột, khoảng 20 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên Fox News rằng lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Ba Tư đã tăng lên mức cao, với khoảng 18 triệu thùng được vận chuyển trong 1 ngày, gần tương đương mức trước khi xung đột xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Song các số liệu này hiện khó được kiểm chứng độc lập. New Arab nhận định một số tàu di chuyển qua eo biển vào ban đêm có thể tắt thiết bị phát tín hiệu nhằm tránh bị lực lượng Iran phát hiện, khiến việc theo dõi lưu lượng vận chuyển thực tế gặp khó khăn.

Những diễn biến trái chiều khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu qua Hormuz tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (24/9), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít. Còn giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.