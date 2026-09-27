Vị trí nữ tỷ phú USD thứ 2 của Việt Nam đổi chủ: Hiện đang thuộc về ai?

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí giàu thứ hai Việt Nam

Theo dữ liệu cập nhật sáng 26/9, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 22,3 triệu USD chỉ sau một ngày. Với mức này, bà đứng thứ 1.036 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes và là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Trước khi có sự thay đổi trên, vị trí thứ hai thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Tài sản của bà Hương được Forbes ước tính khoảng 4,1 tỷ USD.

Biến động thứ hạng của hai nữ tỷ phú diễn ra trong bối cảnh giá trị tài sản của nhóm tỷ phú Việt Nam liên tục thay đổi theo diễn biến trên thị trường chứng khoán. Forbes tính toán tài sản của các tỷ phú dựa trên nhiều yếu tố, trong đó giá cổ phiếu của những doanh nghiệp họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đáng kể.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng nắm hơn 3/4 tài sản của giới tỷ phú Việt

Ở vị trí dẫn đầu, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam với tài sản ước tính 36,1 tỷ USD.

Ông Vượng hiện xếp thứ 64 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới và tiếp tục là người có tài sản lớn nhất Đông Nam Á.

Tài sản của ông chủ yếu liên quan đến cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết. Ông đang trực tiếp sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng hơn 9% vốn Vingroup. Ngoài ra, ông còn nắm khoảng 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ LPBank.

Bên cạnh ông Vượng, về sở hữu cổ phiếu, bà Phạm Thu Hương (phu nhân ông Phạm Nhật Vượng) trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn Vingroup. Tại LPBank, bà sở hữu khoảng 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,97% vốn ngân hàng.

Nếu cộng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương, tổng giá trị lên tới khoảng 40,2 tỷ USD.

Theo dữ liệu Forbes ngày 26/9, tổng tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam trong danh sách những người giàu nhất thế giới vào khoảng 54,1 tỷ USD.

Trong đó, riêng ba nhân vật có liên hệ với Vingroup là ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng sở hữu tổng tài sản khoảng 43,1 tỷ USD, tương đương hơn 80% tổng tài sản của nhóm.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup và em gái bà Phạm Thu Hương, đứng thứ tư trong danh sách tỷ phú Việt Nam. Forbes ước tính tài sản của bà ở mức 2,9 tỷ USD.

Sau nhóm tỷ phú liên quan Vingroup, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, đứng ở vị trí tiếp theo với tài sản khoảng 2,3 tỷ USD. Giá trị tài sản của ông giảm 17,1 triệu USD trong 24 giờ, đưa ông xuống vị trí thứ 1.778 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, được Forbes định giá tài sản khoảng 2,3 tỷ USD. Gia đình ông hiện nắm khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn điều lệ Techcombank.

Trong khi đó, ông Ngô Trí Dũng, Chủ tịch VPBank, sở hữu tài sản khoảng 1,2 tỷ USD. Ông trực tiếp nắm hơn 328 triệu cổ phiếu VPB và hiện đứng thứ 3.013 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Cuối cùng là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan - người vừa quay lại câu lạc bộ "tỷ đô" mới đây đang ở hữu khối tài sản 1 tỷ USD và xếp thứ 3.331 người giàu nhất thế giới.