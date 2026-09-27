Soi thù lao của các sếp lớn bất động sản

Những doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn trên thị trường chứng khoán Việt Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán 2025 của các doanh nghiệp.

Đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng, ngân sách thù lao nới rộng

Vinhomes (HOSE: VHM) chi 19.9 tỷ đồng tổng thù lao cho HĐQT trong năm ngoái. Chủ tịch HĐQT Phạm Thiếu Hoa nhận 9.7 tỷ đồng, bà Nguyễn Thu Hằng nhận 12 tỷ đồng lương của Tổng Giám đốc và thù lao thành viên HĐQT 1.4 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao cho chức danh thành viên HĐQT.

Cho năm 2026, kế hoạch doanh thu của VHM là 285,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60,000 tỷ đồng, tăng 86% và 38% so với kết quả thực hiện ở năm 2025. Cùng chiều tăng trưởng, ngân sách thù lao dự kiến trình ĐHĐCĐ ở mức tối đa 25 tỷ đồng cho HĐQT (tăng 25%).

Tại Novaland (HOSE: NVL), Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nhận thù lao 1.2 tỷ đồng. Ông Dương Văn Bắc nhận lương 4.8 tỷ đồng cho vị trí Tổng Giám đốc và thù lao 80 triệu đồng cho vai trò trong HĐQT. Các Phó Tổng giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam nhận lần lượt 2.9 tỷ đồng và 2.7 tỷ đồng.

Năm 2026, NVL đặt mục tiêu doanh thu 22,715 tỷ đồng - gấp 3.3 lần năm trước; lợi nhuận sau thuế đi ngang 1,852 tỷ đồng. Thù lao dự kiến cho HĐQT tối đa 50 tỷ đồng, gấp 16.7 lần so với thực chi năm 2025. HĐQT được trích tối đa 2% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để làm quỹ thưởng. Ngoài ra, NVL lên phương án phát hành 112 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10,000 đồng/cp cho các thành viên HĐQT và người lao động.

Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) chi thù lao cho HĐQT trong năm qua là 17 tỷ đồng; trong đó, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn nhận 7.2 tỷ đồng. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Loan nhận tổng thu nhập 5.9 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Trường nhận 3.6 tỷ đồng và Phó Tổng giám đốc Cao Phi Hùng nhận 3.5 tỷ đồng thu nhập.

Năm 2026, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của KSF lần lượt là 40,000 tỷ đồng (tăng 88%) và 15,000 tỷ đồng (tăng 33%). Ngân sách thù lao HĐQT dự kiến tăng 12%, lên 19 tỷ đồng.

Với Vincom Retail (HOSE: VRE), thù lao HĐQT năm 2025 là 4.5 tỷ đồng. Chủ tịch điều hành Trần Mai Hoa nhận thù lao 2.4 tỷ đồng. 2 thành viên HĐQT độc lập - Sanjay Vinayak và Fong Ming Huang Ernest mỗi người nhận 1.1 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Phạm Thị Thu Hiền nhận 10 tỷ đồng.

Năm 2026, VRE đặt mục tiêu doanh thu 10,132 tỷ đồng và lợi nhuận 5,375 tỷ đồng, tăng 16% và 15% so với thực hiện năm 2025. Quỹ thù lao tối đa cho HĐQT nới rộng lên 10 tỷ đồng (tăng 122%) và Ban kiểm soát tối đa 1.5 tỷ đồng (tăng 188%).

Trả thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận và dùng ESOP giữ chân nhân sự

Phát Đạt (HOSE: PDR) trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025, tương đương 5.2 tỷ đồng, làm quỹ thù lao và chi phí hoạt động HĐQT. Năm qua, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt nhận 2.1 tỷ đồng thu nhập; Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ có thu nhập cao nhất với 6.3 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh thu PDR dự kiến đạt 8,830 tỷ đồng (gấp 3 lần năm trước) và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng (tăng 69%). Thù lao HĐQT tiếp tục giữ ở mức tối đa 1% lợi nhuận sau thuế và thưởng tối đa 0.5% lợi nhuận.

Tại Khang Điền (HOSE: KDH), HĐQT và Thư ký nhận tổng thù lao 480 triệu đồng trong năm 2025. Ngoài ra, HĐQT và Ban Tổng giám đốc còn được thưởng 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 21 tỷ đồng, được dùng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Qua đó, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang và Phó Chủ tịch Lý Điền Sơn nhận 2.7 tỷ đồng mỗi người. Tổng Giám đốc Vương Văn Minh nhận 1.7 tỷ đồng. 2 Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Thùy Dương và Lê Hoàng Khởi nhận lần lượt 2 tỷ đồng và 1.4 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2026 của KDH đặt doanh thu 4,200 tỷ đồng (giảm 10%) và lợi nhuận 1,500 tỷ đồng (tăng 44%). Công ty giữ nguyên quỹ thù lao cố định và thưởng 2% lợi nhuận. Ngoài ra, KDH sẽ phát hành gần 11 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12,000 đồng/cp cho HĐQT và người lao động trong năm 2026. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang được quyền mua 1.4 triệu cổ phiếu. Phó Chủ tịch HĐQT Lý Điền Sơn được phân bổ 1.3 triệu cổ phiếu. Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Vương Văn Minh được quyền mua 1.2 triệu cổ phiếu.

Tại Becamex Group (HOSE: BCM), trong năm 2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng nhận tổng thu nhập 4 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Thuận nhận 3 tỷ đồng và Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàn Vũ nhận 1.6 tỷ đồng.

Năm 2026, BCM đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10,230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,883 tỷ đồng, tăng 4% và 10% so với thực hiện năm 2025. Tương ứng, quỹ trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành cũng được lên kế hoạch trích lập 3.4 tỷ đồng, tăng 31%.

Dồn nguồn thù lao cho Ban Tổng Giám đốc

Tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm nhận 0 đồng thù lao, trong khi tổng chi phí HĐQT đạt 2.3 tỷ đồng. Trọng tâm thu nhập dồn cho Ban Điều hành khi bà Nguyễn Thị Thu Hương có tổng thù lao và thu nhập hơn 5.61 tỷ đồng, bao gồm 295 triệu đồng từ vai trò Thành viên HĐQT và hơn 5.31 tỷ đồng từ vị trí Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc Phạm Phúc Hiếu đạt tổng thu nhập 3.9 tỷ đồng.

Năm 2026, tổng doanh thu hợp nhất của KBC dự kiến đạt 10,000 tỷ đồng (tăng 27%) và lợi nhuận 3,000 tỷ đồng (tăng 36%). Quỹ thù lao dự kiến cho HĐQT và Ban kiểm soát gộp chung là 5 tỷ đồng, tăng 72% so với tổng thực chi trong năm 2025.

DXG chi 600 triệu đồng trả thù lao HĐQT trong năm 2025. Chủ tịch HĐQT Lương Ngọc Huy có thu nhập 423 triệu đồng. Năm qua, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức nhận tổng cộng 5.7 tỷ đồng. Phó Tổng giám đốc (năm 2025) Đỗ Thị Thái nhận 2.1 tỷ đồng.

Năm 2026, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của DXG lần lượt là 5,000 tỷ đồng (tăng 19%) và 268 tỷ đồng (tăng 16%). Thù lao cho thành viên HĐQT dự kiến là 10 triệu đồng/người/tháng. Với 5 thành viên HĐQT, tổng quỹ lương cả năm duy trì ở mức 600 triệu đồng. Thư ký HĐQT cũng giữ nguyên mức 6 triệu đồng/tháng, tức 72 triệu đồng/năm. Ngoài ra, DXG dự kiến trích 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng phúc lợi và 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT.

Năm 2025, HĐQT và Ban kiểm soát Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) đều nhận 300 triệu đồng thù lao; trong đó, Chủ tịch HĐQT Trần Mạnh Hùng nhận 60 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu tính theo tổng thu nhập và thù lao, ông Hùng nhận được 1.3 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc nhận 3.8 tỷ đồng thù lao, riêng Tổng Giám đốc Lư Thanh Nhã nhận 1.1 tỷ đồng tổng thu nhập và thù lao.

Đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu 5,940 tỷ đồng (tăng 5%) và lợi nhuận sau thuế 874 tỷ đồng (tăng 5%), thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát tiếp tục duy trì ở mức 300 triệu đồng.