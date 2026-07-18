Mở cửa vườn “0 đồng”, một nông dân Lạng Sơn để khách tự tay cắt loại quả ngọt lịm, thu nửa tỷ/năm

Trồng nho Hạ đen ở Lạng Sơn, khách vào vườn tự tay cắt quả

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 6, chúng tôi có mặt tại vườn nho Hạ đen của gia đình anh Hoàng Văn Thơm (sinh năm 1988, trú tại thôn Trại Nhạn, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Du khách thoải mái check-in tại vườn nho Hạ đen. Ảnh: Hoàng Tính

Khác với cách tiêu thụ truyền thống của nhiều loại trái cây, thường phụ thuộc vào thương lái, vườn nho Hạ đen rộng 3 sào của gia đình anh Thơm lại chọn cách mở cửa đón khách trực tiếp đến tham quan, chụp ảnh, check-in và trải nghiệm làm nông dân.

Khách đến vườn nho đều được chủ nhà đon đả chào mời bằng một chiếc rổ và chiếc kéo nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Lan, một du khách đến vườn, háo hức chia sẻ: “Mình biết đến vườn nho qua Facebook. Cảm giác được đi vào vườn, tự tay lựa chọn rồi cắt những chùm nho chín mọng, không hạt, ngọt lịm và đem cân tại chỗ thật sự rất thú vị.

Chủ vườn lại không thu phí vào cửa nên ai cũng thoải mái chụp ảnh, check-in”.

Nho Hạ đen có 2 vụ trong năm, gồm vụ tháng 6 và vụ tháng 10-11. Thời gian thu hoạch mỗi vụ chỉ khoảng 20 ngày. Với giá bán ổn định 150.000 đồng/kg, chỉ tính riêng vụ tháng 6, gia đình anh Thơm đạt doanh thu từ 150-160 triệu đồng.

Vụ tháng 10-11, khi thời tiết thuận lợi hơn, năng suất cao hơn, doanh thu đạt 350-400 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Thơm cho biết: “Không chỉ bán hàng cho du khách tới vườn, tôi còn chủ động đưa sản phẩm lên Zalo, Facebook cá nhân để mọi người biết tới. Nhờ đó, việc bán hàng cũng rất thuận lợi, có nho đến đâu, khách hàng mua hết tới đó”.

Năm 2015, nhận thấy những cây trồng truyền thống tại địa phương cho hiệu quả kinh tế thấp, anh Thơm quyết tâm tìm hướng đi mới. Sau nhiều ngày lặn lội học hỏi kinh nghiệm tại các nhà vườn ở Lạng Sơn và Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, anh Thơm mạnh dạn đưa giống nho Hạ đen không hạt về trồng thử nghiệm. Đây là giống nho có tiềm năng, phù hợp với vùng đất cao ráo, không bị ngập nước tại quê anh.

Tuy nhiên, số vốn đầu tư cho loại cây trồng này không hề nhỏ. Đúng lúc khó khăn, anh Thơm được Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trại Nhạn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hữu Lũng.

Anh Thơm cẩn thận lựa chọn những chùm nho chín để bán cho du khách. Ảnh: Hoàng Tính

Năm 2015, sau khi nhận 30 triệu đồng vốn tín dụng chính sách, anh Thơm đầu tư cải tạo vườn, làm cọc sắt, bạt che và mua 50 cây nho giống để trồng thử nghiệm.

Nhận thấy tiềm năng từ cây nho Hạ đen, năm 2018 và 2019, anh Thơm tiếp tục làm hồ sơ vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hữu Lũng để mở rộng đầu tư. Đến nay, gia đình anh đã có vườn nho rộng 3 sào với hơn 500 cây.

Chị Hoàng Thị Mai, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trại Nhạn, cho hay: “Mô hình vay vốn tín dụng của anh Thơm là mô hình tiêu biểu của tổ chúng tôi. Là người trẻ, anh Thơm đã mạnh dạn lựa chọn cây trồng mới để phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cao”.

Vay vốn tín dụng chính sách, nông dân Hữu Lũng mở rộng vườn nho Hạ đen

Anh Thơm cho biết: “Nếu không có nguồn vốn kịp thời với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, một người trẻ như tôi rất khó để trụ vững và hiện thực hóa mô hình này. Nho Hạ đen có đặc tính phát triển nhanh, đầu năm trồng, cuối năm đã cho thu hoạch”.

Vườn nho được trồng theo hướng hữu cơ, giúp cây phát triển khỏe, quả ngọt đậm. Ảnh: Hoàng Tính

“Nhờ có mái che nilon bảo vệ, cây nho không sợ mưa gió, sương muối. Cùng với đó, việc bón phân hữu cơ giúp cây phát triển khỏe mạnh, quả ngọt đậm.

Đặc biệt, một lần trồng có thể cho thu hoạch trong 30 năm tiếp theo”, anh Thơm cho biết thêm.

Không dừng lại ở việc bán quả tươi, chàng nông dân năng động này còn ấp ủ hướng nâng cao giá trị nông sản bằng cách tận dụng những trái nho chín kỹ để làm rượu nho, rượu vang theo phương pháp ủ đường lên men tự nhiên.

Ngoài ra, sau mỗi vụ thu hoạch, anh Thơm lại tất bật cắt cành để nhân giống, vừa phát triển vườn nho của gia đình, vừa bán giống cho các hộ có nhu cầu trồng nho.

Theo anh, mỗi dây trên thân cây chủ chỉ để lại 3 nách lá, sau đó cắt toàn bộ dây, lựa chọn những dây bánh tẻ và cũng cắt 3 nách lá để ươm làm giống.

Mô hình du lịch canh nông kết hợp trồng nho Hạ đen của anh Hoàng Văn Thơm không chỉ mang lại thu nhập khá cho gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho bà con nông dân xã Hữu Lũng.