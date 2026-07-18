Làm món "dưa muối" đặc biệt cho bò ăn, nay một nông dân Lạng Sơn có mô hình chăn nuôi tuần hoàn tiền tỷ ở vùng biên

Vòng tròn tuần hoàn chăn nuôi bò ở xã Đồng Đăng Lạng Sơn bằng thức ăn ủ chua

Về thôn Nà Lầm, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, không khó để hỏi thăm mô hình chăn nuôi bò sinh sản của anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1979).

Tận dụng chuồng trại chăn nuôi lợn cũ, anh Tuấn đã phát triển đàn bò lai Sind. Hiện anh là Chi hội trưởng Nông dân thôn Nà Lầm, xã Đồng Đăng, đồng thời là chủ một trang trại chăn nuôi bò lai Sind sinh sản theo hướng tuần hoàn với quy mô lớn tại địa phương.

Tận dụng chuồng trại chăn nuôi lợn anh Tuấn đã phát triển đàn bò lai Sind. Ảnh: Hoàng Tính

Chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình anh Tuấn vào những ngày cuối tháng 5. Mặc dù thời tiết khá oi nóng nhưng khu chuồng trại luôn sạch sẽ, không có mùi hôi đặc trưng của chất thải chăn nuôi.

Vừa nhanh tay cho đàn bò ăn, anh Tuấn chia sẻ: “Năm 2019, sau khi trắng tay vì dịch tả lợn châu Phi càn quét đàn lợn từ 70 - 80 con, đến năm 2020, được sự hỗ trợ về vốn của xã Đồng Đăng trong phát triển kinh tế, gia đình tôi đã tận dụng lại khu chuồng lợn cũ để nuôi 6 con bò giống”.

Tiếp lời chồng, chị Nguyễn Thị Lan cho biết: “Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên bò bị bệnh rồi chết, gia đình cũng rất nản. Năm 2021, con bò đực của đàn bị chết bệnh, có lúc muốn bỏ cuộc nhưng được người thân động viên nên gia đình cố gắng vượt qua”.

Không bỏ cuộc vì thiếu kiến thức chăn nuôi, anh Tuấn và chị Lan đã chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua tài liệu trên internet, đặc biệt là các kênh YouTube của những trang trại chăn nuôi trên cả nước. Vừa học hỏi từ các kỹ sư, gia đình anh cũng rút ra những kinh nghiệm phù hợp để áp dụng vào mô hình của mình.

Đến nay, trang trại của gia đình anh Tuấn và chị Lan đã mở rộng lên 18 sào đất. Trong đó, 8 sào được sử dụng để xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, thông thoáng; 10 sào còn lại được trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi.

Anh Tuấn cẩn thận chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Tuấn cho biết: “Muốn nuôi bò bền vững thì đất đai phải được sử dụng hiệu quả. Tôi lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn. Phân bò sau khi thu gom được ủ và xử lý để làm phân bón hữu cơ cho 10 sào cỏ voi. Nhờ nguồn phân hữu cơ này, cỏ phát triển tốt, sau đó được thu hoạch làm thức ăn chính cho đàn bò”.

“Cứ như vậy, gia đình tôi đã xây dựng được vòng tròn khép kín trong chăn nuôi bò, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí mua phân bón, vừa góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường”, anh Tuấn chia sẻ.

Tuyệt chiêu cho bò ăn "dưa muối" bằng men vi sinh

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, anh Tuấn còn đầu tư xây dựng nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò. Dẫn chúng tôi tham quan khu chứa thức ăn, anh hào hứng giới thiệu những bao tải lớn cao hơn 2 m chứa đầy thức ăn ủ chua, tỏa mùi thơm đặc trưng của men vi sinh.

Ủ chua mía làm thức ăn chăn nuôi bò giúp đàn bò nâng cao sức đề kháng. Ảnh: Hoàng Tính

Vừa mở bao thức ăn, anh Tuấn chia sẻ: “Từ năm 2025, gia đình tôi bắt đầu ủ chua cây mía, ngô với đường rỉ mật và men vi sinh để làm thức ăn cho đàn bò. Từ khi sử dụng loại thức ăn này, đàn bò luôn béo tốt, lông bóng mượt và ít mắc bệnh hơn”.

Theo anh Tuấn, thức ăn ủ chua có thể ví như món “dưa muối” dành cho bò. Sau quá trình ủ, mía và ngô có vị chua ngọt, giúp kích thích vị giác, khiến bò ăn ngon miệng hơn và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Từ khi bổ sung thức ăn ủ chua bằng men vi sinh, sức đề kháng của đàn bò được cải thiện rõ rệt. Đàn bò hầu như không mắc các bệnh về đường ruột, cơ thể khỏe mạnh hơn nên hạn chế nguy cơ nhiễm các bệnh như viêm da nổi cục, lở mồm long móng hay tụ huyết trùng.

Nhờ chủ động được nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng và thực hiện nghiêm ngặt lịch tiêm phòng định kỳ, đàn bò của gia đình anh luôn duy trì thể trạng tốt, góp phần giảm chi phí mua cám công nghiệp vốn ngày càng tăng.

Anh Tuấn đã xây dựng thành công mô hình trang trại tuần hoàn khép kín. Ảnh: Hoàng Tính

Nhìn đàn bò lai Sind sinh sản với hơn 40 con, gồm bò mẹ và bê con, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, ít ai biết anh Tuấn và chị Lan đã trải qua nhiều đêm tự học qua các video hướng dẫn của những trang trại lớn, từ kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng đến cách nhận biết biểu hiện động dục của bò vào ban đêm.

Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình anh Tuấn xuất bán từ 15 - 20 con bò giống với giá từ 15 - 20 triệu đồng/con, tùy từng thời điểm và chất lượng con giống.

Chị Lục Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Mô hình của anh Tuấn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, với vai trò Chi hội trưởng Nông dân, anh Tuấn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăn nuôi”.

“Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Đồng Đăng sẽ tổ chức các đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm từ mô hình chăn nuôi bò lai Sind sinh sản của gia đình anh Tuấn”, chị Huyền cho hay.