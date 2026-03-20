Vụ lùm xùm tài xế Grab - nhạc sĩ Minh Khang: "Soi" quy định các hãng về quyền ghi hình khách hàng

Vụ việc giữa tài xế Grab và nhạc sĩ Minh Khang đã đẩy một vấn đề vốn âm thầm tồn tại lâu nay ra ánh sáng: Quyền ghi hình của tài xế trong môi trường dịch vụ và ranh giới mong manh giữa tự vệ chính đáng với vi phạm quy định.

Trên thực tế, việc lắp camera trong xe không phải điều xa lạ. Với nhiều tài xế, đây là “tấm khiên” để bảo vệ mình trước những tình huống khó lường như khách say xỉn, tranh chấp cước phí, thậm chí hành vi đe dọa.

Vụ lùm xùm tài xế Grab - nhạc sĩ Minh Khang. Ảnh chụp từ clip

Trong bối cảnh công việc gắn liền với rủi ro và thiếu cơ chế bảo vệ trực tiếp, camera trở thành công cụ giúp họ lưu lại bằng chứng, giảm thiểu tranh cãi “lời nói đối lời nói”.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu phát sinh khi dữ liệu ghi hình không dừng lại ở mục đích lưu trữ nội bộ mà được đưa lên mạng xã hội. Lúc này, câu chuyện không còn là tự vệ mà chuyển sang một khía cạnh khác: Quyền riêng tư của khách hàng.

Hầu hết các nền tảng, trong đó có Grab, đều có quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin người dùng.

Theo bộ quy tắc ứng xử của Grab, nền tảng này áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với các vi phạm, và có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản ngay từ lần đầu tùy mức độ.

Grab đưa ra Nhắc nhở Chính sách bảo vệ dữ liệu của hành khách và người dùng. Ảnh chụp màn hình

Chiếu theo đó, tài xế Nguyễn Tiến Hùng đã sai về quy định của Grab khi đăng clip khách hàng lên mạng xã hội dù ở góc độ khác, anh là người có phần yếu thế trong tình huống ứng xử (bị nhạc sĩ Minh Khang đe doạ).

Đối với các hãng khác, như Xanh SM, bộ quy tắc ứng xử cho đối tác (tài xế) cũng rất rõ ràng: Xanh SM nghiêm cấm tài xế tự ý ghi hình, chụp ảnh và phát tán hình ảnh khách hàng vì mục đích cá nhân, vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử và bảo mật.

Hệ thống camera giám sát (S2S) chỉ tự động hoạt động từ 22h-6h sáng hoặc khi có yêu cầu đặc biệt, dữ liệu được bảo mật và chỉ cung cấp cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh từ hệ thống camera được bảo mật tuyệt đối, chỉ trích xuất cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Các tài xế vi phạm quy định về bảo mật thông tin và ghi hình khách hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy tắc ứng xử của công ty Xanh SM.

Trong khi với hãng Be Group, bộ quy tắc cũng tương tự. Theo nguyên tắc cộng đồng của Be, việc ghi hình (sử dụng camera giám sát) trên xe Be được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn, minh bạch cho cả tài xế và hành khách, đặc biệt tuân thủ theo quy định pháp luật về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải. Mọi hành vi ghi hình phải bảo mật thông tin và tuân thủ pháp luật.

Dữ liệu hình ảnh được quản lý nghiêm ngặt, lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật, không được sử dụng sai mục đích hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Tài xế và hành khách không được phép có hành vi gian lận hoặc lạm dụng hệ thống camera.

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện hãng Tego (ứng dụng gọi xe đường dài Việt Nam) cho biết, trải nghiệm đi xe công nghệ trong những năm gần đây đã thay đổi đáng kể, một phần nhờ sự xuất hiện ngày càng phổ biến của camera trên xe.

"Với nhiều hành khách, việc bước lên một chiếc xe có gắn camera mang lại cảm giác an tâm hơn. Hành trình được ghi lại, các tình huống phát sinh có thể đối chiếu và cả hai bên, tài xế lẫn khách đều có xu hướng ứng xử chuẩn mực hơn. Camera cũng giúp tài xế tự bảo vệ trước những tình huống khó xử", đại diện Tego nói.

"Ngoài yếu tố an ninh, camera còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi biết mình đang được ghi lại, nhiều tài xế chú ý hơn đến thái độ phục vụ, còn hành khách cũng có xu hướng hợp tác, giảm thiểu xung đột không đáng có. Đây là lý do vì sao, dù không bắt buộc, nhiều tài xế trên các nền tảng hay các hãng vận chuyển vẫn chủ động lắp đặt thiết bị này".

Theo đại diện Tego, ghi hình không đồng nghĩa với quyền công khai: "Trong bộ quy tắc mà chúng tôi xây dựng, dữ liệu từ camera luôn phải được đảm bảo an toàn và chuẩn mực. Việc công khai hình ảnh, thông tin chuyến đi hay danh tính khách hàng dù với mục đích gì đều vi phạm".

Bên cạnh đó, đại diện Tego cũng nhấn mạnh, việc thông báo rõ ràng cho hành khách về sự hiện diện của camera, tránh ghi hình vào các tình huống nhạy cảm cũng là những yếu tố giúp cân bằng giữa an toàn và tôn trọng cá nhân.