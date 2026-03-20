Năm nay, bao nhiêu chợ tại Hà Nội sẽ 'biến mất'?

Không xóa chợ truyền thống, chỉ xử lý chợ tự phát

Theo định hướng của thành phố, đối tượng bị xử lý không phải là các chợ truyền thốngđược quy hoạch, cấp phép, mà là các điểm họp chợ tự phát, thường gọi là "chợ cóc", tồn tại trên vỉa hè, lòng đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng.

Các chợ dân sinh như chợ Đồng Xuân, chợ Hôm – Đức Viên hay chợ Ngọc Hà… vẫn nằm trong hệ thống thương mại chính thức và không thuộc diện bị xóa bỏ. Thậm chí, nhiều chợ còn được xác định sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao.

Điều này cho thấy, mục tiêu của thành phố không phải là "xóa chợ", mà là đưa hoạt động buôn bán vào khuôn khổ, đảm bảo an toàn và văn minh đô thị.

Những "chợ không tên" buộc dừng hoạt động

Hà Nội phân loại các nhóm chợ cóc, chợ tạm thuộc diện buộc giải tỏa có lộ trình trong năm 2026 và 2027, cụ thể như sau:

Hà Nội đặt mốc hoàn thành giải tỏa nhóm 1 trước ngày 30/01/2026: Là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị và gây bức xúc dư luận.

Cận cảnh chợ cóc Yên Hòa - đoạn giao với phố Hoa Bằng tồn tại tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh nhiều năm nay. Ảnh: Khánh Dương

Nhóm 2 trước ngày 30/6/2026: Có dưới 50 hộ kinh doanh;

Nhóm 3 trước ngày 30/12/2026: Có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh;

Nhóm 4 trước ngày 30/6/2027: Trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài và có tính chất phức tạp.

Hiện Hà Nội có 75 chợ cóc, chợ tạm thuộc nhóm 1; 118 chợ thuộc nhóm 2; 23 chợ thuộc nhóm 3 và 15 chợ thuộc nhóm 4.

Các chợ này nằm tại các khu vực như cổng bệnh viện, gần trường học, khu chung cư cũ, hay các tuyến phố đông dân cư.

Theo phân loại, các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông hoặc mất mỹ quan đô thị sẽ được ưu tiên giải tỏa trước. Những điểm quy mô lớn, tồn tại lâu dài sẽ có lộ trình xử lý phù hợp hơn, đi kèm với phương án sắp xếp lại. Theo lộ trình, trong năm 2026, có ít nhất 216 chợ buộc phải "biến mất".

Lập lại trật tự nhưng không đánh đổi đời sống

Dù không tác động trực tiếp đến chợ truyền thống, việc giải tỏa chợ cóc lại ảnh hưởng lớn đến sinh kế của một bộ phận người dân – chủ yếu là tiểu thương nhỏ lẻ, lao động tự do.

Không ít người đã quen với việc buôn bán "linh hoạt", không chịu chi phí thuê sạp, phí dịch vụ như trong chợ chính quy. Khi bị giải tỏa, việc chuyển vào chợ truyền thống không hề dễ dàng do chi phí cao, vị trí không thuận lợi hoặc lượng khách giảm.

Chính vì vậy, thành phố đặt ra yêu cầu phải gắn xử lý với hỗ trợ, như bố trí điểm kinh doanh hợp pháp, tạo điều kiện tiếp cận chợ dân sinh, hoặc quy hoạch thêm các không gian bán hàng phù hợp.

Việc dẹp bỏ chợ cóc cũng có thể tạo cơ hội để các chợ truyền thống thêm "hồi sinh", tăng thu hút người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, lộ trình xử lý chợ cóc tại Hà Nội được xác định kéo dài đến năm 2027, với quan điểm không làm ồ ạt, cực đoan. Thay vào đó là cách tiếp cận từng bước, kết hợp giữa tuyên truyền, sắp xếp và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, để quá trình này thực sự hiệu quả và bền vững, bài toán không chỉ nằm ở việc "dẹp bỏ", mà còn ở chỗ tạo ra những lựa chọn thay thế hợp lý – nơi người bán có thể tiếp tục mưu sinh, và người mua vẫn được phục vụ thuận tiện.

Chỉ khi đó, mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, trật tự mới có thể song hành cùng sự ổn định đời sống của người dân.