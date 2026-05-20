Chuyên gia nói gì về thông tin xăng E10 có thể làm hư hỏng xe cũ?

Từ ngày 1-6, theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, thị trường xăng dầu trong nước sẽ chuyển toàn bộ sang sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, thông tin "xe cũ dễ hư hỏng khi dùng xăng E10" đang khiến không ít người sử dụng ô tô, xe máy đời cũ lo lắng, đặc biệt là các dòng xe sản xuất trước năm 2010.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM, cho biết xăng E10 chứa 10% ethanol sinh học pha với xăng khoáng.

Ethanol thường được sản xuất từ nguyên liệu sinh khối như mía, bắp hoặc khoai mì và có hai đặc tính đáng chú ý là hút ẩm mạnh và khả năng hòa tan cao.

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, ethanol dễ hấp thụ hơi nước từ không khí thông qua lỗ thông hơi bình xăng.

Khi lượng nước tích tụ đủ lớn, hỗn hợp ethanol - nước sẽ tách lớp và lắng xuống đáy bình nhiên liệu. Đây là nguyên nhân có thể gây ăn mòn đối với những xe sử dụng bình xăng thép hoặc hệ thống nhiên liệu cũ chưa được thiết kế tương thích với nhiên liệu sinh học.

Xăng E5, E10 được sử dụng nhiều cho xe dịch vụ nhờ có mức giá thấp hơn xăng khoáng

Tuy vậy, chuyên gia cũng lưu ý không nên hiểu rằng mọi xe cũ đều "không thể dùng" xăng E10. Thực tế, nhiều quốc gia đã sử dụng phổ biến loại nhiên liệu này trong nhiều năm. Phần lớn xe sản xuất từ sau năm 2000 đều có khả năng vận hành với E10 ở mức độ nhất định. Rủi ro chủ yếu xuất hiện ở các xe quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu xuống cấp.

Một số vật liệu cao su tự nhiên, gioăng phớt hoặc ống dẫn nhiên liệu đời cũ có thể bị ethanol tác động sau thời gian dài sử dụng, dẫn tới hiện tượng trương nở, nứt hoặc rò rỉ. Nếu nhiên liệu rò rỉ gần nguồn nhiệt cao thì nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây là tình huống liên quan nhiều đến tình trạng bảo dưỡng phương tiện hơn là do xăng E10.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, xe sử dụng thường xuyên sẽ ít gặp vấn đề hơn so với xe để lâu ngày. Khi phương tiện "trùm mền" nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ethanol tiếp tục hút ẩm, trong khi xăng bốc hơi dần, làm tăng nguy cơ tạo cặn và ăn mòn đáy bình nhiên liệu.

Xe lâu ngày không sử dụng có thể hút hết xăng E10 ra khỏi bình xăng

Để hạn chế rủi ro, người dùng xe cũ nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu, thay mới các ống dẫn, gioăng cao su đã lão hóa bằng vật liệu chịu ethanol tốt hơn. Với những xe ít sử dụng, nên đổ đầy bình để giảm khoảng không khí chứa hơi ẩm, đồng thời khởi động xe định kỳ để nhiên liệu lưu thông.

Một số gara cũng khuyến nghị có thể vệ sinh bình xăng và kim phun trước khi chuyển sang dùng E10 nhằm hạn chế cặn bẩn bong ra trong giai đoạn đầu. Đối với các dòng xe cổ hoặc xe sử dụng hệ thống chế hòa khí quá cũ, chủ xe nên tham khảo thêm ý kiến kỹ thuật trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang nhiên liệu mới.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TPHCM cho biết đang chuẩn bị chuyển đổi hệ thống bồn chứa để phục vụ việc kinh doanh xăng E10. Nhiều cửa hàng sẽ bán hết lượng xăng khoáng còn lại trong tháng 5 trước khi vệ sinh bồn và nhập nhiên liệu mới nhằm tránh gián đoạn nguồn cung.

Giới chuyên môn nhìn nhận việc mở rộng sử dụng xăng sinh học là xu hướng tất yếu nhằm giảm khí thải và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần có thêm hướng dẫn kỹ thuật rõ ràng cho người sử dụng, đặc biệt với nhóm phương tiện đời cũ, để tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.