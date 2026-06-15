Vợ chồng này về quê Nghệ An nuôi con vật thích nằm gặm tre trong chuồng mát, chăm nhàn, lãi tốt, bán dễ như bóc kẹo

Vợ chồng công nhân về quê làm chuồng mát nuôi con thích gặm tre khiến nhiều người bất ngờ

Trang trại nuôi dúi của gia đình anh Hoàng Văn Toàn (SN 1989 trú thôn Bình Minh, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) với hệ thống chuồng trại hiện đại, lắp đặt quạt, đèn điện và hệ thống làm mát tạo môi trường sống phù hợp cho đàn dúi.

Hiện trang trại là địa chỉ cung cấp dúi giống uy tín được bà con khắp nơi tìm về mua.

Trước khi “bén duyên” với con dúi, vợ chồng anh Toàn làm công nhân xa quê. Mỗi lần trở về địa phương, nhìn thấy nhiều chuồng trại nuôi trâu, bò, lợn, gà bị bỏ không, anh Toàn luôn trăn trở tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tận dụng cơ sở vật chất sẵn có.

Vợ chồng anh Toàn ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An làm chuồng mát, nuôi dúi sinh sản. Đàn dúi ăn khỏe đẻ đều giúp gia đình anh Toàn thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: N.T

Khao khát về quê lập nghiệp nên anh anh Toàn thường lên mạng tìm hiểu các mô hình kinh tế nông thôn. Và rồi mô hình nuôi dúi thu hút sự quan tâm đặc biệt của anh Toàn. Bởi con dúi phù hợp với điều kiện địa phương, nguồn thức ăn dễ kiếm, chi phí thấp.

Anh Toàn tìm hiểu kỹ thuật, tập tính loài dúi và cách xây dựng chuồng trại phù hợp. Năm 2024, vợ chồng anh Toàn bắt đầu nuôi thử nghiệm 5 cặp dúi giống.

Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, anh Toàn kiên trì học hỏi kỹ thuật từ các cơ sở cung cấp giống để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, nhận thấy dúi thích nghi tốt với môi trường, ít dịch bệnh và có thể tận dụng chuồng trại cũ, gia đình anh Toàn quyết định vay mượn đầu tư 200 triệu đồng xây dựng trang trại, gần 100 triệu đồng mua con giống.

Chị Điều ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, thức ăn cho đàn dúi chủ yếu là tre, ngô, sắn... nên chi phí rẻ. Ảnh: N.T

“Dúi là loài ưa mát, thích hợp với nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Để đảm bảo môi trường sống ổn định, tôi đầu tư hệ thống tấm làm mát nhằm duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng nuôi. Nếu dùng điều hòa sẽ khiến môi trường quá khô, ảnh hưởng đến đường hô hấp của dúi. Hệ thống làm mát giúp đàn dúi phát triển ổn định hơn”, anh Toàn chia sẻ.

Con dúi ở trong chuồng mát, ăn khỏe đẻ đều giúp vợ chồng công nhân thu hàng trăm triệu đồng

Chị Nguyễn Thị Điều (SN 1994, vợ anh Toàn) cho biết, thức ăn cho đàn dúi chủ yếu được tận dụng từ nông nghiệp địa phương như tre, mía, ngô, sắn.... Thức ăn cần được thu hoạch vào buổi chiều. Không nên thu hoạch buổi sáng hoặc lúc mới mưa vì đang còn sương và nước mưa, khi dúi ăn dễ ảnh hưởng đến đường ruột. Nguồn thức ăn dồi dào, giá rẻ nên mỗi tháng đàn dúi hàng trăm con chỉ ăn hết khoảng 2,5 triệu đồng.

Gia đình anh Toàn chủ yếu tập trung nuôi dúi sinh sản để bán con giống. Ngoài thức ăn thông thường, trong thời kỳ mang thai, dúi được bổ sung thêm ngô ngọt, bột ngô, cơm trộn cùng các loại khoáng chất, vitamin và canxi.

Dúi ở trong chuồng mát, ăn khỏe, đẻ đều giúp vợ chồng chị Điều tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sắp tới, gia đình chị Điều sẽ mở rộng quy mô trang trại, tăng số lượng đàn dúi lên khoảng 500 con. Ảnh: N.T

“Mỗi ngày tôi chỉ dành khoảng 1 đến 2 tiếng để kiểm tra chuồng trại và cho dúi ăn vào buổi chiều hoặc tối. Tuy nhiên, vào thời điểm dúi sinh sản phải theo dõi thường xuyên để phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời”, chị Điều chia sẻ.

Mỗi năm, dúi mẹ thường đẻ từ 1 đến 2 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Sau khoảng 45 đến 50 ngày dúi con có thể tách mẹ, đến 60 đến 65 ngày sẽ xuất bán giống. Hiện giá bán trên thị trường dao động từ 3 đến 4 triệu đồng/cặp, khách hàng chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc.

Ông Nguyễn Cảnh Tuỵ - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An chia sẻ, mô hình nuôi dúi sinh sản của gia đình anh có nhiều ưu điểm như phù hợp điều kiện môi trường, ít dịch bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn dồi dào giá rẻ và phù hợp với nông dân địa phương. Bước đầu, mô hình đã chứng minh được hiệu quả, mở ra hướng đi mới giúp nông dân trên địa bàn học tập, phát triển kinh tế.

Năm 2025, trang trại của vợ chồng anh Toàn xuất bán khoảng 100 cặp dúi giống, sau khi trừ chi phí thu lãi hàng trăm triệu đồng. Hiện trang trại có gần 300 con dúi. Thời gian tới, gia đình chị Điều dự định mở rộng quy mô chuồng trại, nâng tổng đàn lên khoảng 400 đến 500 con, hướng tới xây dựng mô hình nuôi dúi hàng hóa quy mô lớn tại địa phương.