Giá xe mới tại Mỹ tăng kỷ lục giữa làn sóng bùng nổ xe điện

Theo báo cáo công bố hôm thứ Hai, giá giao dịch trung bình của xe mới tại Mỹ trong tháng 9 đạt 50.080 USD, tăng 2,1% so với tháng 8 và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cách đây 5 năm, giá trung bình xe mới chỉ quanh mức 40.000 USD - trước khi chuỗi khủng hoảng thiếu chip bán dẫn đẩy chi phí sản xuất lên cao.

Không chỉ vậy, giá bán lẻ đề xuất (MSRP) trung bình của xe mới cũng lập đỉnh mới ở 52.183 USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Các chuyên gia cho rằng sự tăng vọt này chủ yếu do tỷ trọng cao của xe hạng sang và xe điện đắt tiền, khi dòng EV chiếm tới 11,6% thị phần ô tô Mỹ trong tháng 9 – mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Trái với dự đoán, giá xe tăng không hề làm chậm lại đà tăng của thị trường xe điện. Chỉ riêng quý III năm nay, người Mỹ đã mua 437.487 xe điện mới, theo Kelley Blue Book.

Lý do một phần đến từ việc chính sách ưu đãi thuế cho xe điện sắp hết hạn, khiến người mua tranh thủ ký hợp đồng sớm.

Theo các chuyên gia, xe điện đang trở thành biểu tượng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, nhóm có khả năng tiếp cận vốn, vay lãi suất thấp và sẵn sàng chi trả cao hơn cho công nghệ mới. Điều này góp phần đẩy giá trung bình toàn thị trường lên mức chưa từng có.

Ai đang chi phối thị trường ô tô Mỹ hiện nay?

Erin Keating – nhà phân tích cấp cao tại Cox Automotive – nhận định:

“Dù vẫn còn nhiều mẫu xe giá rẻ, những người mua nhạy cảm về giá đang chọn đứng ngoài hoặc chuyển sang xe cũ. Thị trường ô tô hiện nay chủ yếu được dẫn dắt bởi các hộ gia đình có thu nhập cao, tiếp cận vốn dễ dàng và sẵn sàng chi cho phân khúc cao cấp.”

Thực tế, chiếc xe bán chạy nhất nước Mỹ hiện nay là Ford F-Series, với mức giá trung bình hơn 65.000 USD, góp phần kéo mặt bằng giá toàn thị trường lên cao. Bên cạnh đó, các mức thuế nhập khẩu mới do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt – lên tới 25% cho xe sản xuất ngoài Mỹ – cũng khiến giá xe tăng thêm khoảng 6.000 USD đối với xe dưới 40.000 USD, theo ước tính của Kelley Blue Book.

Điều gì đang đe dọa ngành công nghiệp ô tô Mỹ?

Giá xe leo thang và thuế nhập khẩu cao đang tạo áp lực kép cho ngành sản xuất ô tô Mỹ. Theo S&P Global, thuế quan khiến chi phí sản xuất tăng, làm gia tăng rủi ro đình trệ sản xuất và giảm sức mua của người tiêu dùng. Ngoài ra, khi các mẫu xe điện và xe hạng sang chiếm tỷ trọng lớn hơn, thị trường dần phân hóa mạnh theo thu nhập, khiến nhóm khách hàng phổ thông khó tiếp cận xe mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giá cao là điều không thể tránh khỏi khi ngành công nghiệp ô tô Mỹ đang trong quá trình chuyển mình sang xe điện và công nghệ cao hơn, với chi phí nghiên cứu, pin và phần mềm đều vượt xa thời kỳ xe xăng truyền thống.