Vì sao 1 năm Hàn Quốc phải nhập 300.000 tấn kim chi của Trung Quốc?

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 17:30 PM (GMT+7)

Hàn Quốc nổi tiếng về kim chi nhưng các nhà hàng nước này lại phụ thuộc vào nguồn kim chi sản xuất tại Trung Quốc.

Cô Kim Ji-sook, chủ một nhà hàng tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết, khi có một video lan truyền về việc một người đàn ông không mặc quần áo đang làm kim chi trong nhà máy Trung Quốc thì mọi người đến nhà hàng bắt đầu hỏi về nguồn gốc kim chi. "Tôi không thích nói dối nên cho họ biết kim chi sử dụng tại nhà hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Những thực khách nghe vậy, nên bỏ không ăn" - cô Kim Ji-sook nói. Hàn Quốc được xem là nơi khởi nguồn kim chi nhưng vẫn phải phụ thuộc vào kim chi nhập khẩu đến từ Trung Quốc do không sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu.

Một năm, Hàn Quốc nhập 300.000 tấn kim chi Trung Quốc và hầu hết số kim chi này được tiêu thụ tại nhà hàng.

Ngoài ra có một loạt lý do nhà hàng Hàn Quốc chuộng kim chi Trung Quốc. Thứ nhất là giá kim chi Trung Quốc rẻ bằng 1/3 so với kim chi Hàn Quốc. Thứ hai là nhà hàng Hàn Quốc có xu hướng phục vụ miễn phí kim chi, khách sử dụng hết lại châm thêm. Do đó, buộc họ phải phụ thuộc vào kim chi Trung Quốc hơn nữa nhằm giảm chi phí.

Bà Lee Ha-yeon, Chủ tịch Hiệp hội kim chi Hàn Quốc cho biết, khi nào các nhà hàng Hàn Quốc bỏ đi việc phục vụ miễn phí kim chi thì sẽ hết chuyện sử dụng kim chi Trung Quốc.

"Để bảo vệ nhà sản xuất kim chi Hàn Quốc, chúng tôi đang mở ra chiến dịch cấp giấy chứng nhận kim chi tại nhà hàng phục vụ là sản xuất tại chính gốc Hàn Quốc. Đây còn là cách mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Đồng thời tạo ra một hiệu ứng buộc các nhà hàng khác phải tham gia nếu không bị người tiêu dùng tẩy chay" - bà Lee Ha-yeon nói.

Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng cách này không hiệu quả lắm dù mang lại lợi ích cho người sản xuất lẫn tiêu dùng. Vì kim chi chỉ là món ăn phụ tại Hàn nên khó có ảnh hưởng đến việc khách hàng chọn nhà hàng nào có hay không có giấy chứng nhận kim chi Hàn Quốc.

