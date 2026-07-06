14 sự thật thú vị về 'cỗ máy ghi bàn' Erling Haaland

Trên sân vận động MetLife, bang New Jersey ngày 5/7, Erling Haaland ghi hai bàn thắng, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1. Thành tích này đưa tiền đạo 26 tuổi sánh ngang Kylian Mbappe và Lionel Messi trên bảng xếp hạng Vua phá lưới với 7 pha lập công.

Chứng kiến phong độ của Haaland, cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright nhận xét: "Mọi người hay bàn tán về số lần chạm bóng, thực tế cậu ấy chẳng cần chạm nhiều vẫn biết cách định đoạt trận đấu".

Tiền đạo Na Uy Erling Haaland (9) ăn mừng sau khi thắng Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân New York New Jersey ở Mỹ ngày 5/7/2026. Ảnh: AP

Na Uy hiện cách cúp vàng thế giới 3 chiến thắng và đối thủ tiếp theo của họ ở vòng tứ kết là tuyển Anh.

Sinh ra ở Leeds (Anh) và lớn lên tại Na Uy, Haaland hội tụ đầy đủ thể hình, tốc độ, sức mạnh cùng kỹ năng dứt điểm sắc bén. Dưới đây là 14 sự thật về tiền đạo này.

Lập kỷ lục nhảy xa năm 5 tuổi

Ngày 22/1/2006, Tổ chức Kỷ lục Độ tuổi Quốc tế ghi nhận cậu bé Haaland thiết lập thành tích nhảy xa 1,63 m. Cột mốc này tồn tại đến nay.

Xuất thân từ gia đình thể thao

Cha của anh, ông Alf-Inge Haaland, từng thi đấu cho các CLB lớn của Anh như Nottingham Forest, Leeds United, Manchester City và tuyển quốc gia Na Uy.

Mẹ anh, bà Gry Marita Braut, từng vô địch điền kinh 7 môn phối hợp những năm 1990. Từ nhỏ, anh được thử sức với bóng ném, trượt tuyết và điền kinh nhằm phát triển toàn diện các nhóm cơ.

Từ chối tuyển Anh để khoác áo Na Uy

Sinh ra tại thành phố Leeds (Anh) khi cha đang thi đấu tại đây, Haaland đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Anh nhưng anh chọn thi đấu cho Na Uy. "Tôi mang dòng máu Na Uy và tự hào về điều đó", anh nói.

Lập cú đúp ngay trận ra mắt World Cup

Tại kỳ World Cup 2026, Na Uy trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh của môn bóng đá sau 28 năm. Ngay trận mở màn vòng bảng gặp Iraq, Haaland ghi hai bàn trong hiệp một, giúp đội nhà thắng 4-1. Trước đó, anh đóng góp 16 bàn tại vòng loại.

Từng ghi 9 bàn trong một trận

Tại FIFA U20 World Cup 2019 ở Ba Lan, Haaland ghi 9 bàn vào lưới Honduras, giúp Na Uy thắng 12-0. Thành tích này đưa anh lên ngôi Vua phá lưới giải đấu, đồng thời thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu.

Ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Na Uy

Năm 2024, anh xô đổ kỷ lục 33 bàn thắng tồn tại 90 năm của cầu thủ huyền thoại Jørgen Juve. Tới World Cup 2026, anh nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển lên 59 sau 52 trận.

Gắn bó cùng Manchester City đến năm 2034

Tháng 1/2025, Manchester City công bố bản hợp đồng mới kéo dài gần 10 năm, giữ chân Haaland ở lại sân Etihad đến mùa hè 2034. Bản hợp đồng dài hiếm thấy này khẳng định vị thế quan trọng của anh trong đội hình nửa xanh thành Manchester.

Phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh

Ngay mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2022, anh ghi 36 bàn, vượt qua thành tích của Andy Cole, Alan Shearer và Mohamed Salah. Cùng năm đó, anh ghi 52 bàn trên mọi đấu trường, cùng Man City đoạt "cú ăn ba", vô địch Premier League, FA Cup và Champions League.

Đạt mốc 100 bàn Ngoại hạng Anh nhanh nhất

Anh đạt mốc 100 bàn chỉ sau 111 trận, vượt qua kỷ lục 124 trận do Alan Shearer nắm giữ. Phong độ ổn định giúp anh vượt mặt hàng loạt tên tuổi trước đây của giải Ngoại hạng Anh như Thierry Henry hay Sergio Agüero.

Chạm mốc 50 bàn Champions League sau 49 trận

Tại sân chơi khốc liệt nhất châu Âu cấp CLB, Haaland mất 49 trận để ghi 50 bàn thắng. Lúc khoác áo Salzburg, Dortmund hay Manchester City, Haaland luôn thể hiện bản năng sát thủ.

Cách ăn mừng bàn thắng của Erling Haaland là tư thế hoa sen - một sự tri ân đối với việc luyện tập yoga và thiền định của anh. Ảnh: Straitstimes

Từng thu âm nhạc rap

Năm 2016, Haaland cùng hai đồng đội Erik Botheim và Erik Tobias Sandberg lập nhóm nhạc Flow Kingz, phát hành video ca nhạc mang tên "Kygo jo". Video khắc họa hình ảnh những thiếu niên hồn nhiên vui đùa nay thu hút hàng triệu lượt xem.

Chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt

Cao 1m94, Haaland tuân thủ chế độ dinh dưỡng khắt khe, ưu tiên ăn tim, gan động vật, uống nước lọc tinh khiết. Anh thường xuyên tắm nắng, đeo kính chống ánh sáng xanh, ngâm bồn nước đá và tập yoga để phục hồi.

Báo thức bằng nhạc hiệu Champions League

Anh cài bài hát chủ đề Champions League làm nhạc chuông báo thức mỗi sáng để mang lại năng lượng bắt đầu ngày mới.

Ăn mừng kiểu tọa thiền

Mỗi lần ghi bàn, Haaland thường ngồi khoanh chân theo tư thế hoa sen, giúp bản thân luôn giữ trạng thái bình tĩnh, cân bằng tâm lý trên sân cỏ. Anh duy trì thói quen này từ thời khoác áo Red Bull Salzburg đến nay.