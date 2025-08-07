Về quê nuôi 'chuột khổng lồ', 8X Đà Nẵng thu đều 200 triệu đồng mỗi năm

Khởi nghiệp từ nuôi "chuột khổng lồ"

Cách đây 9 năm, anh Bùi Thanh Lương (SN 1987, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) vẫn rong ruổi khắp nơi để dựng sân khấu, chỉnh micro, lắp ánh sáng cho các buổi tiệc cưới, liên hoan. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh khiến anh luôn trăn trở về một hướng đi khác - bình lặng hơn, nhưng là của riêng mình.

Là con nhà nông, từ nhỏ anh Lương đã quen tay với việc chăn nuôi và từng ấp ủ ý định khởi nghiệp từ chính nghề này.

Năm 2016, tình cờ thấy mô hình nuôi dúi (còn gọi là chuột tre, chuột nứa) lan truyền trên mạng, anh đặc biệt chú ý đến loài vật trông giống chuột nhưng có kích thước lớn hơn nhiều, thường được gọi bằng cái tên dân dã: “chuột khổng lồ”.

Nhận thấy chi phí nuôi thấp, nguồn thức ăn dễ kiếm và thị trường còn nhiều tiềm năng, anh quyết định bắt tay thử sức.

Anh Bùi Thanh Lương chọn mô hình nuôi dúi để khởi nghiệp tại quê nhà.

Bắt đầu thực hiện ước mơ, anh Lương lặn lội lên huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ) mua 10 cặp dúi giống về nuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, đàn dúi chết gần hết.

Không bỏ cuộc, anh khăn gói vào tận Đắk Lắk để tham quan các mô hình nuôi dúi thực tế, học hỏi từ những người đi trước. Trở về quê, anh đầu tư hơn 50 triệu đồng để xây chuồng trại bằng gạch men, mua thêm 20 cặp dúi giống mới và bắt đầu lại từ đầu.

Hiện trại dúi của anh rộng khoảng 120m², nằm ngay trên đất vườn của gia đình, được chia thành các ô chuồng kích thước 50x50cm. Theo anh, đây là không gian phù hợp với tập tính sống về đêm, ưa yên tĩnh và sợ ánh sáng của dúi.

Chuồng trại chỉ cần những tấm gạch men, tạo thành các ô vuông 50x50cm.

“Dúi có tập tính ngủ ngày, hoạt động về đêm nên trong quá trình nuôi phải hạn chế tối đa ánh sáng chiếu trực tiếp và tránh gió lùa vào chuồng, để không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Chỉ cần duy trì nhiệt độ ổn định từ 25 - 30 độ C, chuồng trại sạch sẽ, yên tĩnh thì dúi sẽ phát triển rất tốt”, anh Lương chia sẻ.

Nhẹ công, lời đều

Anh Lương tiết lộ, nhờ chủ động trồng được phần lớn thức ăn là những loại cây dễ sống như tre, mía, cỏ voi, bắp… trên đất vườn của gia đình, nên mô hình nuôi dúi không tốn nhiều chi phí. Mỗi ngày, anh chỉ cần cho dúi ăn một lần vào buổi chiều tối, công chăm sóc khá đơn giản. Chuồng trại cũng được vệ sinh định kỳ và phun khử trùng để phòng bệnh.

“Thức ăn phải sạch, không bị thối hỏng, nếu không dễ gây bệnh đường ruột. Quan trọng nhất là theo dõi kỹ chu kỳ giao phối. Khi dúi cái động dục, phải ghép đôi đúng thời điểm rồi tách con đực kịp thời để tránh đánh nhau, cắn con hoặc giao phối cận huyết. Chuột khổng lồ tuy hiền nhưng nếu nhốt sai cách vẫn có thể làm hỏng cả đàn”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết từ khi chuyển sang nuôi dúi, mình có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

Mỗi ngày, anh Lương chỉ cần cho dúi ăn một lần vào chiều tối.

Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay trại dúi của anh duy trì ổn định đàn hơn 400 con, trong đó khoảng 100 con sinh sản. Mỗi năm, dúi mẹ đẻ 2 - 3 lứa, mỗi lứa từ 1 - 4 con. Dúi con được tách mẹ sau 45 ngày và nuôi riêng.

Dúi thương phẩm thường được nuôi đến 10 tháng, đạt trọng lượng 1,5 - 2kg, bán với giá khoảng 500.000 đồng/kg. Đầu ra chủ yếu là các nhà hàng đặc sản ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận…

“Hiện nay nhu cầu thịt dúi rất cao, mà trại tôi chưa đủ cung. Có thời điểm khách gọi mua nhưng phải hẹn tháng sau mới có hàng”, anh nói.

Trung bình mỗi năm, anh Lương xuất bán khoảng 300 con dúi, thu về hơn 200 triệu đồng. Nhờ chủ động nguồn giống và thức ăn, chi phí vận hành chỉ chiếm chưa đến 10% doanh thu - phần lớn là lợi nhuận thực.

Theo anh Lương, dúi là loài vật rất dễ nuôi, thức ăn rẻ và dễ trồng ở vùng nông thôn.

Không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân, anh Lương còn tích cực hỗ trợ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dúi cho nhiều bạn trẻ có ý định khởi nghiệp tại địa phương. Với những người muốn mua dúi giống, anh khuyên nên trực tiếp đến các trại uy tín để tham quan, đánh giá và lựa chọn, tránh tình trạng mua phải dúi rừng chưa thuần chủng, dễ gặp rủi ro trong quá trình nuôi.

Sắp tới, anh dự định mở rộng diện tích chuồng trại, tăng đàn dúi mẹ lên gấp đôi nhằm chủ động nguồn giống và đáp ứng nhu cầu thịt thương phẩm quy mô lớn hơn.

Giữa vùng quê yên ả, trại dúi nhỏ ở Đà Nẵng vẫn lặng lẽ sinh sôi mỗi ngày. Chọn gắn bó với quê hương và một loài vật ít người biết đến, anh Lương đang từng ngày bền bỉ nuôi lớn cả kế sinh nhai lẫn niềm đam mê của mình.