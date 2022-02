Vào bờ trước ngày nhiệt độ giảm sâu, ngư dân “trúng đậm” hải sản

Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) là một trong số cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh. Nơi đây là địa điểm nhiều tàu cá của các ngư dân vào tránh trú khi mưa bão, cũng như là nơi mua bán hải sản sôi động.

Trước ngày không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, các tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Hà Tĩnh vào cập cảng, cá tôm đầy khoang.

Từ 4h sáng, cảng Cửa Sót tấp nập, người dân cùng thương lái khắp nơi đã đến để đón những đoàn thuyền đầy ắp cá tôm trở về sau chuyến ra khơi.

Hàng chục tàu cá của ngư dân cập cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), trên khoang đầy ắp cá, tôm.

Thuyền của ngư dân Dũng ra khơi lúc 1h sáng đến 7h cùng ngày cập cảng. Trên thuyền có tới 5 người đi cùng. Sau nhiều giờ ra khơi, thuyền về được 2 tạ cá đù, bán được hơn 8 triệu đồng.

Cá đù được các ngư dân đánh bắt gần bờ cách khoảng 6 hải lý.

Cá đù sau khi đánh bắt xong bán cho các thương lái ngay tại cảng với giá 50-70 ngàn đồng/kg. Các thuyền viên trên tàu cùng hỗ trợ đưa cá xuống để bán cho các thương lái.

Do ảnh hưởng của gió mùa, biển động khiến ngư dân gặp khó khăn trong việc ra khơi, đánh bắt hải sản. Trước ngày nhiệt độ xuống thấp đến 11 độ C, các ngư dân đã di chuyển thuyền vào đất liền để tránh trú do thời tiết báo biển động.

Vừa tất bật đưa lên bờ hàng tạ hải sản các loại cập cảng Cửa Sót trong chuyến biển đầu năm mới 2022, chủ tàu cá Phạm Ngọc Thạch (trú tại xã Thạch Bằng) cho biết, 3 ngày đi biển bắt được 30kg mực cùng 20kg cá đù. Hải sản bán được hơn 10 triệu đồng.

Việc mua bán hải sản thực hiện ngay tại cảng sau khi thuyền cập bờ.

Trong chuyến đi biển đầu năm này, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã trúng đậm hải sản, mang về thu nhập cao.

Như tàu của ngư dân Sơn (trú Cẩm Nhượng) cập cảng vào ngày 19/2 thu về 3 tạ mực, 50kg cá thu, 80kg cá trầy, cá đốm…. Số hải sản đánh bắt được có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Phú (trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) bỏ 40 triệu để mua hải sản tại các tàu thuyền để về TP Hà Tĩnh bán lẻ tại các chợ. Thương lái Phú cho biết, do không khí lạnh tăng cường nên tại cảng số lượng cá và tàu về đông. Hải sản giá cao hơn trong và trước Tết.

Cá sau khi đưa lên bờ sẽ được cân và bán cho các thương lái.

Phiên chợ cá tại cảng chỉ hoạt động từ 4-6h sáng hàng ngày.

Những con cá thu được mua tại các thuyền rồi đưa về bán lẻ ở chợ TP Hà Tĩnh.

