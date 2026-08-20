Tỷ phú nuôi ếch ở Đồng Tháp đưa công nghệ gì vào ao vèo mà thu lãi nửa tỷ/năm?

Nuôi ếch, bỏ vốn 1 tỷ, lợi nhuận đạt 50%

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Người nông dân chuyên nghiệp" do Hội Nông dân phát động, anh Nguyễn Văn Thuận là một trong những gương mặt tiên phong mạnh dạn rũ bỏ tư duy sản xuất manh mún, phụ thuộc tự nhiên.

Chuyển hướng sang kinh tế nông nghiệp, anh xây dựng quy mô sản xuất hiện đại với tổng diện tích ao nuôi ếch 7.000 m², bố trí khoa học thành 60 vèo nuôi, khoảng 40 m²/vèo. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng, lợi nhuận mô hình đạt 500 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Thuận, tỷ phú nuôi ếch xã Ba Sao, Đồng Tháp, chỉ cần dám thay đổi tư duy, người nông dân hoàn toàn có thể làm chủ khoa học kỹ thuật, làm giàu. Ảnh: Vân Nguyễn

Anh Thuận cho biết: “Việc kiểm soát giới hạn sức chứa của vèo nuôi đóng vai trò quyết định đến sự thành bại. Giai đoạn ếch nhỏ, mật độ nuôi có thể dày hơn nhưng khi ếch lớn phải san vèo định kỳ để đảm bảo không gian bơi lội, tránh tình trạng stress.

Đồng thời, với tập tính ăn thịt đồng loại của loài ếch, người nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật phân cỡ, tách size đều đặn 7 - 10 ngày một lần. Nhờ đó, đàn ếch luôn đạt độ đồng đều cao, giảm thiểu tối đa tỷ lệ hao hụt”.

Nuôi ếch áp dụng công nghệ, hình thành nông nghiệp tuần hoàn

Điểm nổi bật trong mô hình của anh Thuận là việc áp dụng chuẩn an toàn sinh học, kiên quyết "nói không với kháng sinh cấm".

"Thay vào đó, sử dụng các chế phẩm sinh học Probiotics, kết hợp bổ sung vitamin và men tiêu hóa định kỳ nhằm nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho vật nuôi. Nhờ quy trình chuẩn hóa này, tỷ lệ hao hụt từ mức 30% nay đã giảm xuống dưới 10%", anh Thuận chia sẻ.

Tổng diện tích ao nuôi ếch 7.000 m², bố trí khoa học thành 60 vèo nuôi, khoảng 40 m²/vèo. Vốn đầu tư 1 tỷ đồng, lợi nhuậnmô hình đạt 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Không dừng lại ở việc nuôi ếch thương phẩm và sản xuất ếch giống an toàn, anh Thuận còn kiến tạo một vòng tuần hoàn khép kín đầy ấn tượng:

Xử lý nước thải từ ao nuôi ếch được dẫn qua hệ thống ao lắng để nuôi cá rô, tận dụng nguồn dinh dưỡng dư thừa. Tái sử dụng bùn đáy, bùn lắng từ ao ếch được sục khí cẩn thận để chuyển hóa thành phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng, cung cấp trực tiếp cho các diện tích trồng mít và rau màu quanh nhà.

Mô hình này không chỉ giúp gia đình tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể mà còn bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết triệt để vấn đề xả thải trực tiếp ra kênh rạch.

Chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị trong nuôi ếch

Anh Thuận chia sẻ: “Hệ thống ao nuôi được trang bị máy sục oxy tự động, camera giám sát 24/7 cùng phần mềm quản lý thức ăn tích hợp trên điện thoại thông minh đã giúp anh tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm đến 20% chi phí nhân công”.

Với tập tính ăn thịt đồng loại của loài ếch, người nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật phân cỡ, tách size đều đặn 7 - 10 ngày một lần. Ảnh: Vân Nguyễn

Bên cạnh đó, tư duy thị trường nhạy bén giúp anh luôn bám sát phương châm: "Bán cái thị trường cần, chứ không chỉ bán cái mình có".

Anh chủ động ghi chép nhật ký canh tác điện tử, tham gia tổ hợp tác để tránh bị thương lái ép giá, đồng thời chủ động tiếp cận khách hàng qua các công cụ truyền thông số như video ngắn và livestream để quảng bá sản phẩm sạch đến người tiêu dùng.

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Nguyễn Văn Thuận còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái bằng cách trực tiếp hỗ trợ con giống, cung cấp thức ăn trả chậm không tính lãi, cũng như chuyển giao kỹ thuật nuôi ếch cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Với những thành tích, anh Thuận nhiều năm liền đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", được vinh danh là "Nông dân chuyên nghiệp" năm 2024, 2025, được biểu dương là điển hình tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương.