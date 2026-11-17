Bà Nguyệt ở xã Thạnh Xuân, hiện là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi. Trang trại của bà rộng khoảng 5.000 m2, với hàng nghìn ba ba, cua đinh ở nhiều lứa tuổi.

Khoảng 30 năm trước, vợ chồng bà chủ yếu làm vườn, trồng cam, quýt rồi mang đi bán ở nhiều nơi, trong đó có khu vực Cái Bè, Tiền Giang cũ. Tuy nhiên, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có thời điểm thua lỗ nặng, gần như trắng tay.

Bà Trương Ánh Nguyệt gầy dựng cơ ngơi từ 6 triệu đồng vay mượn. Ảnh: An Minh

Trong một lần lên TP HCM, bà tình cờ quen người bán ba ba, từ đó tìm hiểu kỹ thuật nuôi và quyết định mua con giống về quê thử sức. Khi kinh tế gia đình còn khó khăn, bà bắt đầu gây dựng mô hình từ vài triệu đồng vốn vay.

Ban đầu, bà dành khoảng 400 m2 làm ao, mua 1.000 con giống. Do chưa có kinh nghiệm, chuồng trại được làm sơ sài, những tấm tôn chắn bị mưa gió làm hư hỏng khiến vật nuôi thoát ra ngoài, đàn nuôi hao hụt nhiều. Sau khoảng hai năm, bà xuất bán lứa đầu nhưng lợi nhuận không đáng kể.

Không bỏ cuộc, bà tiếp tục đầu tư 2.000 con giống, đồng thời tìm cách giảm chi phí thức ăn. Bà lặn lội đến các vùng sâu ở Hậu Giang cũ thu mua ốc bươu vàng giá rẻ, thuê người lấy thịt làm thức ăn. Nhờ đó, lứa nuôi thứ hai mang lại khoản lãi hơn 20 triệu đồng.

"Vợ chồng tôi cùng quyết tâm làm, mong có một nghề ổn định để thay đổi cuộc sống. Ban đầu rất khó khăn, nhưng càng nuôi càng tích lũy được kinh nghiệm", bà Nguyệt kể.

Từ kết quả ban đầu, bà từng bước mở rộng diện tích, xây thêm ao hồ và tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật chăn nuôi. Sau một thời gian phát triển mô hình, năm 2007, bà chuyển sang nuôi cua đinh vì nhận thấy loài này tăng trọng nhanh, giá trị kinh tế cao hơn.

Theo bà Nguyệt, sau khoảng hai năm, ba ba thường đạt trọng lượng hơn 1 kg mỗi con, trong khi cua đinh có thể nặng 3-6 kg, tùy điều kiện chăm sóc. Kỹ thuật nuôi hai loài tương tự nhau, nhưng cua đinh hiền, ít di chuyển nên thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc.

Một bể nuôi cua đinh và ba ba trong cơ sở của bà Nguyệt. Ảnh: An Minh

Hiện trang trại kết hợp ao đất và bể xi măng để nuôi thương phẩm, đồng thời ươm con giống. Đàn vật nuôi có khoảng 4.000 con ba ba bố mẹ, trọng lượng 2-6 kg mỗi con và gần 1.000 con cua đinh ở nhiều lứa tuổi. Trong đó, khoảng 300 con cua đinh bố mẹ nặng 10-20 kg, số còn lại là cua đinh tơ.

Theo bà, ba ba thường được nuôi khoảng 2-3 năm mới xuất bán, trọng lượng phổ biến 1,5-3 kg mỗi con. Thức ăn gồm cá rô phi, thức ăn viên và các loại phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Khâu sinh sản, ấp trứng và ương con giống đòi hỏi người nuôi có kinh nghiệm. Ba ba có thể bắt đầu sinh sản sau khoảng một năm tuổi, mỗi lần đẻ 8-10 trứng và có thể sinh sản quanh năm. Tuy nhiên, bà thường chỉ thu trứng để ấp, ương giống khi đàn bố mẹ phát triển ổn định, khoảng hai năm tuổi.

Trứng được đặt vào khay, vùi trong cát với lớp lót và phủ phía trên. Sau khoảng 55 ngày, trứng có thể nở thành con non. Với cua đinh, thời gian ấp khoảng 90 ngày. Giai đoạn con non khó chăm sóc nhất, đòi hỏi người nuôi theo dõi sát để hạn chế hao hụt.

Hiện ba ba giống một tháng tuổi có giá khoảng 3.500 đồng mỗi con, cua đinh giống cùng độ tuổi khoảng 200.000 đồng. Với hàng thương phẩm, cua đinh có giá khoảng 340.000 đồng mỗi kg, còn ba ba từ 1,5 kg có giá khoảng 260.000 đồng mỗi kg. Tùy nhu cầu khách hàng, cua đinh được xuất bán theo nhiều mức trọng lượng.

Cơ sở của bà Nguyệt đạt doanh thu khoảng một tỷ đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí còn lãi hàng trăm triệu đồng. Trong quá trình phát triển, bà nhận thấy các hộ nuôi riêng lẻ thường gặp khó khi tiếp cận những đơn hàng lớn, nhất là khách đặt mua con giống với số lượng hàng chục nghìn con.

Trứng ba ba được thu gom để ấp. Ảnh: An Minh

Năm 2009, bà vận động các hộ trong vùng liên kết thành lập HTX chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi, ban đầu có 9 thành viên. Các hộ thống nhất gom nguồn cung để cùng đáp ứng đơn hàng, thay vì mỗi người tự tìm khách và bán nhỏ lẻ.

"Có những đơn khách đặt 20.000-30.000 con giống, một hộ khó đáp ứng đủ nên chúng tôi vận động các hộ liên kết để cùng cung ứng", bà Nguyệt nói.

Từ 9 thành viên ban đầu, HTX hiện phát triển lên 32 thành viên, với tổng diện tích mặt nước nuôi khoảng 20.000 m², gồm 100.000 con ba ba bố mẹ và 10.000 con cua đinh bố mẹ. HTX tập trung phát triển đàn sinh sản để cung cấp con giống, đồng thời thu mua, bao tiêu sản phẩm thương phẩm cho các thành viên.

Sản phẩm của HTX được tiêu thụ từ Cà Mau đến Hà Nội. Riêng thị trường Trung Quốc và Campuchia chiếm khoảng 40% sản lượng. Mỗi năm, đơn vị bán khoảng 1.000 con cua đinh bố mẹ và 10.000-15.000 con ba ba bố mẹ, đạt doanh thu 4-5 tỷ đồng.

Một điểm nhấn tại cơ sở của bà Nguyệt là cá thể cua đinh nặng hơn 40 kg, được nuôi khoảng 12 năm. Con vật này từng được bà đưa đi trưng bày tại nhiều hội chợ, triển lãm nông nghiệp ở các tỉnh, thành. Với kích thước lớn, nó thu hút sự chú ý của khách tham quan, nhiều người dừng lại chụp ảnh, tìm hiểu về đặc điểm và kỹ thuật nuôi.

Bà Nguyệt cho biết việc đưa cá thể đặc biệt này đến các hội chợ không chỉ giúp quảng bá mô hình chăn nuôi mà còn giới thiệu sản phẩm của HTX.

Theo Hội Nông dân xã Thạnh Xuân, HTX Thạnh Lợi không chỉ hỗ trợ thành viên về con giống, tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Việc tham gia HTX cũng tạo điều kiện để nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.