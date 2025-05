Nóng nhất trong ngày: Giá vàng giảm sâu, xuống mức thấp; Công an điều tra mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo

Giá vàng liên tục giảm

Chiều 27/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết quanh 115,8 triệu đồng/lượng mua vào, 118,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua. Giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch quanh 111 - 114 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch ở dưới mức 3.300 USDounce, giảm thêm hơn 40 USD so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới đi xuống khi thông tin về tình hình thuế quan hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ EU đến ngày 9/7, thay vì 1/6 như thông báo trước đó.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngưng bán thực phẩm chức năng chưa được cấp phép

Ngày 27/5, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee và Lazada dừng kinh doanh và gỡ thông tin các thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, bao gồm: Omega 3-6-9 1600 mg, Natto Kinase 4000fu, Estroven - Complete Multi - Symptom, Kirkland Glucosamine 1500 mg và Chondroitin 1200 mg, Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg. Yêu cầu này được đưa ra sau khi hậu kiểm phát hiện vi phạm về đăng ký, sản xuất và kinh doanh trên hai sàn thương mại điện tử này.

Theo quy định, thực phẩm chức năng phải có giấy công bố sản phẩm do Cục An toàn Thực phẩm cấp để được lưu hành. Cục yêu cầu Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Shopee rà soát giao dịch, ngừng kinh doanh các sản phẩm vi phạm và báo cáo trước ngày 30/5. Cục nhấn mạnh chỉ được kinh doanh sản phẩm đã được cấp phép hoặc công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm.

Shopee hiện chiếm thị phần lớn nhất trong thương mại điện tử tại Việt Nam, theo sau là Lazada và các sàn khác. Trong năm 2024, Cục An toàn Thực phẩm đã xử phạt hơn 11 tỷ đồng đối với các trường hợp quảng cáo sai sự thật. Từ đầu tháng 5, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm quảng cáo trên Shopee, TikTok, Facebook. Bộ Y tế đã lập 15 tổ kiểm tra đột xuất các sản phẩm mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng trên các nền tảng này và khuyến cáo người dân chỉ mua sản phẩm từ cơ sở hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng.

Nhà hàng bán đồ ngọt làm từ… phân voi, khách chi hơn chục triệu để thử

Nhà hàng “Rừng Mưa” tại Thượng Hải (Trung Quốc) thu hút sự chú ý với thực đơn độc đáo, thách thức vị giác, bao gồm các món như lá cây, kiến, đá viên phủ mật ong và đặc biệt là món tráng miệng sử dụng phân voi làm lớp cát trang trí, mang tên “hoa tươi cắm trên phân thơm”. Với giá trung bình 3.888 NDT (khoảng 13,6 triệu đồng/người, chưa tính đồ uống), thực đơn này không chỉ đắt đỏ mà còn mang đến trải nghiệm ẩm thực “cực hạn”.

Món ăn kì lạ của nhà hàng

Các món ăn được phục vụ theo trình tự “tăng dần độ khó”, từ món khai vị dễ ăn như lá cây đến các món côn trùng như sâu tre, kiến, và cuối cùng là món tráng miệng gây tranh cãi. Để tăng trải nghiệm, nhà hàng trang bị loa phát tiếng lợn rừng kêu và hiệu ứng tiếng mưa rơi, tạo không gian rừng mưa nhiệt đới Vân Nam.

Không gian nhà hàng được thiết kế độc đáo với các khu vực như phòng trưng bày thực phẩm và nhà kính trồng rau, mang phong cách bảo tàng. Trước khi dùng bữa, thực khách tham gia “thám hiểm” qua các phòng, thực hiện nhiệm vụ như cắt lá, nếm bơ trên đá. Thức ăn được phục vụ trên bàn trượt, thay vì nhân viên bưng bê truyền thống.

Mặc dù thực đơn “Rừng Mưa” gây tò mò, nhưng mức giá cao và các món ăn thử thách tâm lý khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có đáng để chi trả cho trải nghiệm này.

Công an điều tra mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo

Công an Đồng Nai đang điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả liên quan đến hai sản phẩm mỹ phẩm do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo: kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body và dầu gội Hanayuki Shampoo, do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (do ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, làm đại diện pháp luật) phân phối. Ngày 27/5, Sở Y tế Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ kem chống nắng cho Công an tỉnh để xem xét khởi tố, đồng thời xử phạt hành chính đối với dầu gội.

Kiểm tra ngày 20/5 cho thấy kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body ghi chỉ số SPF 50 nhưng kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2,4, dưới 70% công dụng công bố, có dấu hiệu hàng giả. Công ty đã xuất xưởng 1.652 hộp, trị giá hơn 163 triệu đồng, hiện đang thu hồi. Dầu gội Hanayuki Shampoo không đạt tiêu chuẩn vi sinh vật (470.000 cfu/g, vượt xa mức cho phép 1.000 cfu/g), bị xử phạt hành chính.

Trước đó, ngày 23/5, Sở Y tế Đồng Nai điều chỉnh báo cáo từ “không có dấu hiệu hình sự” thành “chưa phát hiện sai phạm phải chuyển cơ quan điều tra” sau chỉ đạo hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn Di Băng, 36 tuổi, từng quảng cáo các sản phẩm này là “niềm tự hào của gia tộc Hanayuki”. Vụ việc nằm trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra mỹ phẩm, thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt sau chỉ đạo của Thủ tướng về truy quét hàng giả.