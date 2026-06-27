Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Dầu thế giới lao dốc, trong nước duy trì mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 26/6).

Kết thúc phiên giao dịch 26/6, giá dầu Brent giảm 4,34%, xuống còn 71,99 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI giảm 3,74%, về mức 69,23 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent và WTI giảm khoảng 8%.

Giá dầu thế giới lao dốc khi ngày càng nhiều tàu chở dầu rời khỏi eo biển Hormuz, bất chấp việc một tàu hàng bị tấn công gần Vịnh Oman vào ngày 25/6.

Theo dữ liệu vận tải của Sở Giao dịch chứng khoán London, một tập đoàn lọc hóa dầu lớn của Saudi Arabia là Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh Arab vào ngày 26/6, sau gần 4 tháng gián đoạn.

Hai tàu chở dầu siêu lớn, mỗi tàu có sức chứa khoảng 2 triệu thùng dầu, đã cập cảng để nạp dầu, trong khi một tàu khác đang chờ ngoài khơi.

Giá xăng dầu trong nước duy trì mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Còn theo các số liệu công bố ngày 25/6, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Song lưu lượng tàu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 125 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Trong tuần này, Mỹ đã phát tín hiệu nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Động thái này được cho là nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran. Đổi lại, Iran được kỳ vọng sẽ chấp nhận các cam kết về thanh sát chương trình hạt nhân và bảo đảm an toàn, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (27/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 25/6, xăng E5 có giá không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít. Xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm. So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.