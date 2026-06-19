Chuẩn bị đi ngủ, đại lý “bị” khách gọi đổi giải độc đắc xổ số miền Nam

Ngày 19-6, thông với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 818562) 2 vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-6. "Tối chuẩn bị đi ngủ thì khách gọi đổi qua chuyển khoản 2 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc" – anh Duy chia sẻ.

Giải nhất, giải an ủi và giải độc đắc vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Duy còn đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi 6 vé và trúng giải nhì 5 vé Bình Thuận.

Cũng với vé số Bình Thuận, đại lý vé số Công Lý ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé. Sau đó, đại lý này đã mang vé đến đại lý vé số Duy để đổi thưởng lại.

Trước đó, vào ngày 14-6, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 5 vé Đà Lại, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều cùng ngày.

Đại lý vé số Duy liên tục đổi thưởng và bán trúng nhiều giải lớn của xổ số miền Nam. Ảnh: ĐLVS Duy

Đến ngày 17-6, đại lý vé số Duy tiếp tục đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 107 vé Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều cùng ngày. Đây là những khách hàng mua vé qua hình thức online.