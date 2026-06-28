Cách nhận tiền trúng độc đắc khôn ngoan của cụ ông Mỹ

Ngày 27/5, ông Alfred Behney, sống ở hạt Berks, bang Pennsylvania, ghé một trạm xăng địa phương mua cà phê và vé số cào. Sau khi quét mã kiểm tra tại cửa hàng, kết quả hiển thị tờ vé số trúng giải cao nhất.

Giải xổ số này có tên gọi "10.000 a Month for Life" (10.000 USD một tháng trọn đời) của Xổ số Pennsylvania. Người trúng thưởng có hai lựa chọn, nhận tiền mặt một lần (cash lump-sum) là 1,6 triệu USD hoặc 10.000 USD mỗi tháng trong 25 năm.

Ông Alfred Behney đã quyết định chọn phương án thứ hai, nhận 10.000 USD mỗi tháng bởi tổng số tiền được nhận lên đến 3 triệu USD. "Tôi và nhân viên thu ngân quét mã vé rồi cùng đứng nhìn nhau. Tôi đã nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó", ông Behney, một tài xế xe tải đã nghỉ hưu, kể.

Cửa hàng bán ra tấm vé cũng được nhận khoản tiền thưởng 10.000 USD từ công ty xổ số.

Ông Alfred Behney (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên gia đình nhận giải độc đắc 1,6 triệu USD với mức chi trả 10.000 USD mỗi tháng, hôm 27/5. Ảnh: ABC

Achim von Bodman, chuyên gia hoạch định tài chính tại Watter CPA, cho biết đây là một lựa chọn hiệu quả về mặt tài chính. Với khoản chi trả 10.000 USD mỗi tháng, thu nhập của ông Behney tương đương 120.000 USD mỗi năm, thuộc nhóm chịu mức thuế trung bình. Nếu nhận toàn bộ 1,6 triệu USD một lần, ông sẽ bị đẩy lên bậc thuế thu nhập liên bang cao nhất của Mỹ là 37%, chưa kể thuế của bang Pennsylvania, khiến số tiền thực nhận thấp hơn rất nhiều.

Quyết định của ông Behney cũng tác động đến tài chính gia đình. Ewa Swope, thư ký báo chí của Xổ số Pennsylvania, cho biết giải thưởng này được bảo đảm chi trả tối thiểu trong 25 năm. Nếu ông qua đời trước thời hạn 25 năm, khoản tiền còn lại tiếp tục được chuyển cho người thừa kế hoặc con cháu do ông chỉ định.

Dù vậy, các chuyên gia của MoneyWise cho rằng không có công thức chung cho người trúng số. Việc chọn nhận tiền một lần hay theo từng đợt phụ thuộc vào mục tiêu tài chính, khả năng quản lý dòng tiền và kinh nghiệm đầu tư của mỗi cá nhân.