Trồng “ngọc” giữa đồng, nông dân hốt bạc, bán giá cao mấy vẫn “cháy hàng”

Những “hạt ngọc trắng” giúp nông dân “hái ra tiền”

Nếu chỉ nhìn cánh đồng ngô này, có lẽ ít ai biết rằng trong đó lại ẩn giấu một “mỏ ngọc” đích thực. Cánh đồng ngô nằm ở thôn Ying Long, thị trấn Zhe Lin, Thượng Hải. Đây là nơi trồng giống ngô đặc biệt mang tên “dương chi bạch ngọc”, cùng tên với một loại ngọc nổi tiếng với màu trắng thuần khiết và cực kỳ quý hiếm.

Khi tách lớp vỏ xanh bên ngoài, phần hạt ngô màu trắng sữa giống như ngọc bên trong sẽ lộ ra, tỏa hương thơm giống như sữa. Năm 2024, giống ngô này đã được trồng thử nghiệm với diện tích 15 mẫu, có chu kỳ sinh trưởng 70 ngày.

Điểm đặc biệt của loại ngô này là có vị giòn ngọt, tươi ngon, có thể ăn sống như trái cây, dùng để ép nước, cũng có thể hấp hoặc nấu canh như các loại ngô thông thường. Vì vậy, chúng được người tiêu dùng vô cùng ưa chuộng, tình trạng cung không đủ cầu diễn ra thường xuyên.

Dù chi phí đầu tư của loại “ngô ngọc” cao hơn nhiều so với các giống ngô khác ((mỗi hạt giống có giá khoảng 0,2 NDT, tương đương 700 đồng), nhưng giá trị kinh tế của chúng lại cao vượt trội. “Ngô ngọc” là một trong số ít các giống ngô được bán theo bắp, với giá bán lẻ lên tới 10 NDT/bắp (khoảng 35.800đ). Cây có thể thu hoạch nhiều vụ trong năm, mang lại giá trị sản xuất trên mỗi mẫu đất cao gấp 3-4 lần ngô ăn tươi thông thường.

Ông Dong Long Yin, chủ trang trại ngô, để đảm bảo chất lượng và hương vị, toàn bộ quy trình trồng trọt đều không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học mà dùng thuốc sinh học, đồng thời chỉ để lại một bắp duy nhất trên mỗi cây.

Từ năm 2024, nông trại của ông Yin đã ký hợp đồng cung ứng với nhiều chuỗi siêu thị và thương hiệu lớn tại trung Quốc. Bên cạnh đó, theo cán bộ thôn Nghênh Long, việc phát triển giống “ngô ngọc” là một phần trong kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp của địa phương. Khu trồng ngô sẽ liên kết với các điểm du lịch để cung cấp dịch vụ trải nghiệm làm nông, thu hút du khách. Đồng thời, người dân trong thôn cũng có thể tăng thu nhập thông qua việc cho thuê đất và làm việc tại nông trại.

Ở Việt Nam, những giống ngô ngọt có thể ăn trực tiếp như trái cây cũng đã được trồng thành công. Tiêu biểu như giống ngô SSW18 hay còn được gọi là “ngô hoa quả”, đây là giống ngô siêu ngọt được chọn lọc, lai tạo bằng phương pháp lai hữu tính truyền thống. Loại ngô hữu cơ này cũng không bị phun thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật.