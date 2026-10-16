Thủ tướng: Kiểm soát giá điện, xăng dầu

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Theo số liệu thống kê trong 9 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 14 tỉnh, thành phố có CPI bình quân tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Để chủ động ứng phó với những thách thức trong các tháng cuối năm, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; kịp thời tham mưu các giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp điều hành lãi suất và tín dụng hợp lý; kiểm tra, xử lý các hành vi găm giữ, thao túng thị trường ngoại tệ theo quy định.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu, điện, cũng như các hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý; triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng cần tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế hoặc lợi dụng tình hình thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình cung - cầu và giá sách giáo khoa, cùng các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, kiểm soát các yếu tố tác động đến giá, góp phần hạn chế áp lực tăng giá đối với người dân.

Với 14 địa phương gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Gia Lai, Huế, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Đắk Lắk có CPI bình quân tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá cụ thể diễn biến CPI trên địa bàn; phân tích nguyên nhân, làm rõ các yếu tố tác động từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng và những yếu tố đặc thù của địa phương.

Trên cơ sở kết quả phân tích, UBND các tỉnh, thành phố cần xây dựng và triển khai ngay các phương án, giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp, tập trung vào những nhóm hàng có mức tăng giá cao, tác động lớn đến CPI và đời sống người dân.