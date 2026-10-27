Bị lực lượng biên phòng Đà Nẵng phát hiện, người săn thú bỏ chạy, để lại trăn gấm 5kg, rùa quý 4kg ở đèo Hải Vân

Ngày 14/9, UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, cứu hộ và thả về rừng 2 con động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, chiều 13/9, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức tuần tra tại Tiểu khu 14, đèo Hải Vân, phường Hải Vân. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động săn bắt động vật trái phép. Khi thấy lực lượng biên phòng, người này lập tức bỏ chạy vào rừng, để lại 2 con động vật.

Đến sáng 14/9, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp UBND phường Hải Vân và cơ quan Kiểm lâm xác định 2 con vật gồm 1 con rùa đất Châu Á nặng khoảng 4kg và 1 con trăn gấm nặng khoảng 5kg.

Con trăn gấm nặng khoảng 5kg. Ảnh: H.V

Theo cơ quan chức năng, cả rùa đất Châu Á và trăn gấm đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, Nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định, 2 con vật được lực lượng chức năng đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng trực tiếp thả 2 con vật này về rừng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng trực tiếp thả 2 con vật quý về rừng. Ảnh: H.V

UBND phường Hải Vân khuyến cáo người dân không săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã trái quy định.

Khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm, người dân không tự ý bắt giữ, mua bán hoặc làm bị thương động vật; đồng thời báo ngay cho UBND phường, cơ quan Kiểm lâm hoặc Đồn Biên phòng để được tiếp nhận, xử lý và đưa động vật về môi trường tự nhiên.

Theo quy định pháp luật, các hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật rừng trái phép, đặc biệt đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm, đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định.