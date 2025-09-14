Con bò đắt nhất thế giới giá hơn 105 tỷ đồng

Ngày 4/6/2024, Viatina-19, con bò đắt nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá. Ảnh: AP Photo/Silvia Izquierdo

Theo Sách Kỷ lục Guinness thế giới, Viatina-19 FIV Mara Movéis là con bò đắt giá nhất từng được bán đấu giá, với giá trị 4 triệu USD (khoảng 105 tỷ đồng), gấp ba lần kỷ lục trước đó. Nặng 1.100 kg (hơn 2.400 pound), nó nặng gấp đôi so với một con bò trưởng thành trung bình của giống.

Chủ sở hữu của Viatina-19 đã dựng hai bảng quảng cáo ca ngợi sự vĩ đại của con bò này, kêu gọi các chủ trang trại, người dân địa phương tò mò và đoàn sinh viên thú y đến chiêm ngưỡng.

Các nhà khoa học khí hậu đồng ý rằng con người cần giảm tiêu thụ thịt bò, nguồn nông nghiệp lớn nhất gây phát thải khí nhà kính và là nguyên nhân thúc đẩy nạn phá rừng Amazon. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò là nguồn phát triển kinh tế lớn của Brazil và chính phủ đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. Là nước xuất khẩu thịt bò hàng đầu thế giới, Brazil muốn mọi người trên toàn cầu tiêu thụ thịt bò.

Viatina-19 là hiện thân của tham vọng chăn nuôi bò ở Brazil, kết quả của nhiều năm nỗ lực lai tạo những con bò nhiều thịt hơn. Bò ở Brazil được bán tại các cuộc đấu giá giá cao, đến mức các chủ trang trại giàu có phải chia sẻ quyền sở hữu. Họ lấy trứng và tinh dịch từ những con bò xuất sắc, tạo phôi và cấy vào bò cái mang thai hộ, hy vọng tạo ra thế hệ bò ưu tú tiếp theo.

Giá trị của Viatina-19 đến từ khả năng tăng cơ bắp nhanh chóng, khả năng sinh sản và việc truyền các đặc điểm này cho đời sau. Các nhà chăn nuôi cũng đánh giá cao tư thế, độ chắc của móng, tính hiền lành, khả năng làm mẹ và vẻ đẹp. Những người muốn nâng cấp di truyền gia súc sẵn sàng chi khoảng 250.000 USD để thu thập tế bào trứng của Viatina-19.