Nuôi thành công loài cá ví như “vua của các loại cá” trên dòng sông Mekong, một người Đồng Tháp có 2-3 tỷ/năm

Cá quý hiếm, giải mã danh xưng "vua các loài cá" trên dòng sông Mekong

Các loài cá quý hiếm, trong đó có loài cá ví như "vua của các loài cá" trên dòng sông Mekong đang được ương, nuôi trong trại ông Tư Mật, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: T.Đ

Trong giới thủy sản và giới sành ăn, cá hô và cá tra dầu không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà được tôn thờ là những "Vua của các loài cá" tại lưu vực sông Mekong.

Danh xưng này không phải ngẫu nhiên mà có, bởi lẽ đây là loài cá có kích thước và trọng lượng "khủng".

Cá tra dầu có thể đạt chiều dài 3m và nặng tới 300kg, trong khi cá hô cũng không kém cạnh với những cá thể "khổng lồ" nặng hàng trăm cân.

Về giá trị kinh tế và độ quý hiếm, do sự suy giảm số lượng trong tự nhiên, chúng trở thành đặc sản quý hiếm.

Giá bán cá thương phẩm tại trại của ông Tư Mật dao động 200.000-300.000 đồng/kg, cao gấp 9-10 lần so với các loại cá thông thường.

Bên cạnh đó, loài cá này có sức sống mãnh liệt, khả năng bơi ngược dòng và sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt của dòng Mekong khiến chúng trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự thịnh vượng.

"Lãnh địa" của những gã khổng lồ và kỹ thuật nuôi ghép cá đặc sản sông Mekong kiểu độc bản

Trang trại của ông Phan Văn Mật (Tư Mật) hiện nay không chỉ bó hẹp trong vài công đất mà đã vươn mình thành hệ thống 3 khu ương và nuôi thương phẩm với tổng diện tích gần 9,5ha.

Tại đây, du khách và người làm nghề không khỏi trầm trồ trước những ao nuôi "khủng" chứa đựng các loại cá đặc hữu quý hiếm của dòng Mekong như cá tra dầu, cá hô, cá vồ đém (tra bần) hay cá hồng vỹ.

Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên thành công của ông chính là phương pháp nuôi thưa và tận dụng hệ sinh thái tuần hoàn.

Thay vì nuôi dày như cá tra công nghiệp, ông chỉ thả 300-500 con cá hô giống trên diện tích 5.000m2 (tương đương 10-20m2 cho mỗi cá thể). Điều này giúp cá có không gian vận động tối đa, đạt kích cỡ vài chục ký mà thịt vẫn săn chắc.

Ông Tư Mật (phải) trong khu ương cá. Ảnh: T.Đ

Tiếp đó là phương pháp nuôi ghép thông minh: Ông áp dụng kỹ thuật cho cá tra dầu sống chung với cá hô.

Cá hô đóng vai trò là "người dọn dẹp" tận tụy, ăn lại thức ăn dư thừa và phân của cá tra dầu. Cách làm này giúp môi trường nước luôn sạch, giảm thiểu dịch bệnh và tiết kiệm chi phí thức ăn trong bối cảnh giá cám tăng cao đến 20%.

Không chỉ dựa vào nguồn tại chỗ, ông còn lặn lội sưu tầm con giống từ khắp các tỉnh thành, thậm chí từ nước ngoài để làm phong phú "bộ sưu tập" hơn 10 chủng loại cá đặc sản của mình.

Có bí quyết "vàng", ông nông dân Đồng Tháp thu tiền tỷ

Ở tuổi ngoài 70, ông Tư Mật vẫn nhanh nhẹn chăm sóc đàn cá "báu vật". Từ một nông dân chân lấm tay bùn với 7 công ruộng nghèo khó, ông đã bứt phá nhờ tư duy dám nghĩ, dám làm.

Cá hô "khủng" trong trại nhà ông Mật. Ảnh: T.Đ

Ông Phan Văn Mật cho biết: Năm 1990, ông bắt đầu đào ao nuôi cá thịt và sau đó may mắn được Ủy hội sông Mekong chọn tham gia dự án ương cá giống. Nhờ được chuyển giao kỹ thuật "chích kích dục tố" và kiến thức nuôi dưỡng chuyên sâu, ông đã phát triển nghề ương giống "như diều gặp gió".

“Để nuôi được những loài cá "khủng" như cá hô và cá tra dầu, tôi áp dụng mật độ rất thưa (khoảng 10-20m2/con). Đặc biệt, tôi nuôi ghép cá tra dầu với cá hô để cá hô tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải, vừa sạch nước vừa tiết kiệm chi phí”, ông Mật chia sẻ.

Hiện, ông Tư Mật đang có đàn cá tra dầu hơn 100 con có trọng lượng từ 30-60kg, cùng hàng nghìn cá tra dầu trọng lượng trên 10kg.

Ngoài ra, ông còn bảo tồn cá vồ cờ, hồng vỹ, hải tượng… Riêng cá hô đã được ông nhân giống thành công.

Ông Tư Mật cho biết thêm, giá trị của những loại cá trên có giá cao gấp 9-10 lần cá thường, trung bình mỗi năm ông bán ra thị trường 40–50 tấn cá thương phẩm với giá 150.000–200.000 đồng/kg và cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu con giống, qua đó thu nhập 2-3 tỷ đồng/năm.