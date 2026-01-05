TP HCM thử nghiệm 'thiết bị bay không người lái' giao hàng

Sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM và các doanh nghiệp công nghệ Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt khởi động thử nghiệm UAV trong giao hàng.

Hoạt động nằm trong chương trình thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới, triển khai theo nghị quyết của HĐND TP HCM nhằm tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao.

UAV do Saolatek phát triển tự động giao hàng quãng đường 200 mét trong khu vực thử nghiệm. Ảnh: An Phương

Trong buổi thử nghiệm, hai kịch bản bay giao hàng bằng UAV được thực hiện liên tiếp để kiểm chứng khả năng vận hành tự động và theo dõi từ xa.

Ở lượt đầu, UAV do Saolatek phát triển mang theo một kiện hàng là chiếc iPhone 17, bay quãng đường khoảng 200 mét trong khu vực thử nghiệm. Thiết bị cất cánh, bay và hạ cánh hoàn toàn tự động theo lộ trình lập trình sẵn. Theo ông Trần Anh Tuấn, sáng lập kiêm CEO Saolatek, toàn bộ tọa độ và thông số chuyến bay được hiển thị trực tuyến theo thời gian thực, đồng thời hình ảnh từ camera 5G gắn trên UAV truyền về trung tâm giám sát. UAV đáp xuống đúng điểm giao, hoàn tất nhiệm vụ rồi quay về bãi đáp gần nơi xuất phát.

Lượt bay tiếp theo do Real-time Robotics Việt Nam thực hiện với kịch bản phức tạp hơn. UAV bay theo lộ trình hơn 400 mét, mang ba kiện hàng gồm linh kiện điện thoại, túi cứu thương và ba ly cà phê. Trên cùng một chuyến bay, thiết bị lần lượt tiếp cận và giao hàng tại nhiều điểm theo thứ tự định trước, sau đó quay về điểm cất cánh an toàn.

Theo ban tổ chức, hai kịch bản nhằm đánh giá mức độ tự động hóa, độ chính xác dẫn đường, năng lực giám sát thời gian thực và tính ổn định của UAV khi vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau.

UAV của Công ty cổ phần Real - Time Robotics Việt Nam thử nghiệm giao hàng ở ba địa điểm khác nhau. Ảnh: An Phương

Chương trình được triển khai trên cơ sở phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng) cấp, có hiệu lực trong năm 2026, tuân thủ quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho rằng đây là tiền đề quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định. Thông qua chương trình thử nghiệm UAV giao hàng, các đơn vị sẽ đánh giá về khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn.

Đồng thời, việc này hỗ trợ đánh giá mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế; đề xuất chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc mở rộng ứng dụng trong thời gian tới.

Buổi thử nghiệm sáng 5/1 với sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, UBND, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM. Ảnh: An Phương

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, chương trình thành công sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. Thành phố kỳ vọng tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô trong quý 1/2026.

TP HCM định hướng thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái vào dịch vụ giao nhận hàng hóa đô thị, lĩnh vực được đánh giá nhiều tiềm năng, góp phần phát triển logistics và bưu chính thông minh phục vụ thương mại điện tử, đô thị thông minh và các dịch vụ công nghệ cao. Về dài hạn, chương trình thử nghiệm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các mô hình logistics thông minh gắn với phát triển đô thị.

Trước đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp tham gia, đồng thời tổ chức chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, không gian triển khai và phương án tổ chức thử nghiệm.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, đánh giá việc đưa UAV vào lĩnh vực logistics đô thị là một bài toán khó về cả công nghệ lẫn an toàn không phận. Những bước thử nghiệm là cần thiết để từ đó có được dữ liệu thực tế hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Khu Công nghệ cao TP HCM cho biết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện và thực thi các cơ chế sandbox để có không gian bay thử nghiệm, hỗ trợ kết nối sản phẩm đến gần hơn các sở ngành của thành phố, tiếp cận vốn...