Shipper ở nơi âm 30 độ C giao hàng bằng cách nào?

Dùng “lò sưởi di động” để giao đồ ăn giữa xứ lạnh

Tại thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nhiệt độ ở đây có thời điểm xuống tới âm hàng chục độ C. Nơi này được mệnh danh là “Cực Bắc của Trung Quốc”.

Vào đầu tháng 12 vừa qua đã chứng kiến ​​nhiệt độ trung bình giảm xuống -30 độ C tại Mạc Hà. Dù thời tiết khắc nghiệt là vậy nhưng người dân nơi đây vẫn sống và làm việc bình thường, kể cả các shipper vốn thường xuyên phải di chuyển ngoài trời.

Ảnh: Jimu News

Tuy nhiên, thay vì sử dụng xe máy hay xe máy điện thông thường, các shipper ở xứ lạnh này sử dụng loại xe ba bánh đã được cải tiến hiện đại để giao hàng. Không gian bên trong xe khá rộng rãi, cửa đóng kín giúp cách nhiệt hiệu quả. Ngoài ra xe còn trang bị sẵn hệ thống sưởi và túi giấy bạc để giữ ấm đồ ăn.

Xe trang bị sẵn hệ thống sưởi và hộp giữ nhiệt bọc túi giấy bạc để giữ ấm đồ ăn (Ảnh: Jimu News)

Anh Li, một shipper tại Mạc Hà cho biết, đồ ăn thường dễ bị nguội khi được giao bằng xe máy điện truyền thống, ngay cả con người cũng không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt nếu di chuyển ngoài trời.

Ảnh: Jimu News

Cũng theo anh Li chia sẻ, các shipper giao đồ ăn chủ yếu sử dụng xe ba bánh hoặc bốn bánh để giao hàng. Những chiếc xe này được trang bị máy sưởi chạy bằng dầu diesel để giữ nhiệt độ bên trong xe ở mức khoảng 20 độ C. Thức ăn được đặt trong hộp giữ nhiệt bọc giấy bạc, nhiệt độ trong xe được duy trì ở mức phù hợp để giữ ấm thức ăn.

Phí giao đồ ăn online tại đây dao động từ 1-4 NDT (3.600 - 14.500đ)/đơn hàng. Một số nhà hàng thậm chí còn miễn phí giao hàng, giao trực tiếp ngay sau khi khách hàng đặt hàng.