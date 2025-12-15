Nhân viên giao hàng mặc áo giáp như Iron Man gây 'sốt' tại Trung Quốc

Một chàng trai tại Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhanh chóng khi xuống phố giao đồ ăn trong bộ áo giáp siêu nhân cơ khí tự chế. Anh chàng được cộng đồng mạng đất nước này ưu ái đặt biệt danh là “Người Sắt Trung Quốc”, vì vẻ ngoài giống nhân vật nổi tiếng Iron Man.

Sở hữu khoảng 100.000 người theo dõi với tài khoản Blogger “Gaosai Armour” trên mạng xã hội, anh Zhou Gaosai (37 tuổi) đến từ Trịnh Châu, Hà Nam, miền Bắc Trung Quốc, gây sốt với loạt video giao đồ ăn của mình.

Trong một video lên xu hướng, Zhou bước vào tiệm trà sữa trong bộ giáp siêu nhân kim loại rồi thản nhiên nhận đơn hàng. Nhiều thực khách chứng kiến sự việc không khỏi kinh ngạc.

"Người sắt" giao đồ ăn gây sốt Trung Quốc.

Trang phục của anh là bộ giáp cơ khí gồm bộ khung kim loại lớn, kèm các chi tiết nhỏ tinh xảo. Bộ giáp dùng cho các siêu nhân máy, thường xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.

Nam blogger rằng mình không phải nhân viên giao hàng toàn thời gian. Anh chỉ muốn trải nghiệm nghề nghiệp này trong một thời gian ngắn.

Zhou bật mí thêm: “Đôi khi, tôi còn phải nhờ sự trợ giúp của cảnh sát giao thông. Tôi hỏi họ rằng mặc bộ giáp này thì nên đi làn đường nào phù hợp nhất”.

Bộ giáp trong các video được chế tạo hoàn toàn thủ công, không hề có bản thiết kế hay khuôn mẫu nào. Mọi bộ phận đều được lượm lặt từ bãi phế liệu. Công đoạn từ ý tưởng, tìm kiếm linh kiện và lắp ráp hoàn thiện tốn khoảng một tuần.

Anh thiết kế bộ giáp bắt đầu từ phần bàn chân. Mục tiêu là toát ra phong cách công nghệ tương lai, mọi chi tiết đảm bảo độ tinh xảo, sắc nét. Đồng thời, phần thân cần đủ linh hoạt để di chuyển.

“Phần khó nhất là cân bằng giữa ngoại hình và công năng. Tôi đã sửa đổi thiết kế vô số lần. Mọi chi tiết đều cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Khoảnh khắc mọi người vây quanh để chụp ảnh và gọi tôi là ‘Người sắt’ thì bao công sức đều xứng đáng”, Zhou chia sẻ.

Zhou tiết lộ mình mê mẩn các nhân vật khoa học viễn tưởng từ nhỏ. Thời trẻ, anh từng mặc giáp tự chế để biểu diễn tại các hội chợ, sự kiện. Tuy nhiên, thu nhập không đủ sống buộc anh phải gác lại ước mơ.

Để kiếm sống, Zhou chuyển sang làm trong ngành ẩm thực và đồ uống. Tuy nhiên, bản thân chưa bao giờ thực sự từ bỏ đam mê chế tạo giáp cơ khí.

Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ được bay trong bộ giáp của mình như nhân vật Iron Man. Anh đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới và mong muốn đưa văn hóa giáp cơ khí vào cuộc sống hàng ngày.

“Tôi muốn nói với mọi người rằng theo đuổi ước mơ không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần có đam mê trong tim, cuộc sống luôn đầy ắp cơ hội”, Zhou khẳng định.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc kinh ngạc trước bộ giáp đời thực của Zhou.

Một người dùng bình luận: “Khoan đã, bộ này thực sự mặc và di chuyển linh hoạt được sao? Đại ca ơi, tôi cũng muốn mua một bộ".

Người dùng khác hài hước chia sẻ: “Trông như thế lực khoa học viễn tưởng từ tương lai đến Trung Quốc để lấy đồ ăn mang về vậy".