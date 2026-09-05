Loại cây lọc không khí nếu trồng trước cửa nhà gia chủ có thể yên tâm hưởng phúc

Cây phong thủy trồng trước nhà tăng vượng khí, tài lộc

Cây lộc vừng - biểu tượng tài lộc, bình an gia đình

Cây lộc vừng là cây phong thủy trước nhà được ưu tiên số 1, biểu tượng cho tài lộc, may mắn và sự bền vững trong phong thủy. Mỗi khi trổ hoa, những chuỗi hoa đỏ rủ xuống tựa như lộc trời ban, hoa rụng xuống đầy gốc như xác pháo báo hiệu điềm lành và thịnh vượng sắp tới.

Khi trồng lộc vừng trước nhà không chỉ tạo bóng mát, cảnh quan đẹp mà còn giúp hút vượng khí, cân bằng năng lượng cho ngôi nhà. Đây luôn là lựa chọn hàng đầu cho không gian cửa chính, nơi đón những luồng sinh khí đầu tiên.

Cây kim tiền, mang tài lộc dồi dào

Theo VTC News, cây kim tiền là lựa chọn hàng đầu trong các loại cây phong thủy với ý nghĩa thu hút tiền tài và thịnh vượng. Lá cây hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn. Khi đem trồng trước nhà, nó được cho là giúp dòng năng lượng tích cực chảy vào, mang lại cơ hội làm ăn.

Cây kim tiền là lựa chọn hàng đầu trong các loại cây phong thủy với ý nghĩa thu hút tiền tài và thịnh vượng.

Đặt nơi có ánh sáng gián tiếp, tưới nước 1-2 lần/tuần, tránh úng rễ. Cây chịu hạn tốt, phù hợp khí hậu Việt Nam. Lý do lý tưởng trồng trước nhà: Kích thước vừa phải, không chiếm diện tích lớn, dễ kết hợp với sân vườn nhỏ.

Cây sung

Đây là loại cây có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm phát ra từ đồ nội thất và thảm, đồng thời có thể chống lại khí độc và ô nhiễm không khí mà hầu hết các loại cây khác không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, hãy nhớ thường xuyên phủi bụi cho lá cây.

Trong phong thủy, cây sung là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy và thịnh vượng nhờ hình dáng quả sum suê. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, sức khỏe dồi dào và sự phát đạt trong công việc, cuộc sống gia đình.

Cây chuỗi tim

Thông tin trên VOV, chuỗi tim là một loài cây dạng bò, leo thân, mọng nước, lá có hình trái tim màu xanh lục đậm khi được chiếu đủ ánh sáng. Ở các nước vùng ôn đới, đây là loài cây rất phổ biến được dùng trong trang trí nhà cửa, bởi đặc tính sống những nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ và vẻ ngoài rất đẹp của nó.

Chăm sóc loại cây này cũng khá đơn giản, vì chúng khá nhạy cảm với việc thừa nước nên chỉ cần tưới nước 1 lần/tuần.

Khi được chăm sóc ở điều kiện tốt, cây chuỗi tim sẽ phát triển kết dây dài tới tận 2m, lên màu rất đẹp và còn có thể ra hoa. Chăm sóc loại cây này cũng khá đơn giản, vì chúng khá nhạy cảm với việc thừa nước nên chỉ cần tưới nước 1 lần/tuần. Tuy nhiên, một lưu ý khi trồng loại cây này là chúng có xu hướng "ngủ đông", vì thế thời điểm này cần phải hạn chế tưới nước cho cây.

Cây lô hội

Theo quan niệm phong thủy, lô hội thuộc nhóm cây cảnh mang tính "trường sinh" vì đặc tính mọng nước, lá xanh mướt quanh năm, ít khi héo rũ. Cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, khả năng vượt qua khó khăn và mang lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Ngoài ra, với hình dáng lá nhọn vươn lên, cây lô hội còn được xem là "lá bùa" xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng tiêu cực.

Cây vạn tuế

Cây vạn tuế với tên đầy ý nghĩa, dáng cây sang trọng, uy nghi, đầy sức sống có tác dụng cải thiện và làm đẹp môi trường. Cây vạn tuế mang vóc dáng uy nghi, đẹp cổ kính với ý nghĩa mang lại sự bền vững trong sự nghiệp.

Báo Giáo dục và Thơi đại cho hay, theo phong thủy, cây vạn tuế có tác dụng cân bằng khí âm dương, cây được ví như các tráng sĩ đứng canh có nhiều công trình cổ kính hay công trình tâm linh.

Cây vạn tuế với tên đầy ý nghĩa, dáng cây sang trọng, uy nghi, đầy sức sống có tác dụng cải thiện và làm đẹp môi trường.

Lá cây vạn tuế thường được sử dụng để cắm hoa để tạo sự khỏe khoắn đối lập. Cây vạn tuế có ý nghĩa mang lại sự bền vững trong sự nghiệp, khi cây nở hoa và hoa này mang rất nhiều tài lộc cho gia chủ.

Lưu ý khi trồng cây phong thủy trước nhà

Khi trồng cây phong thủy, hãy chọn loại hợp mệnh gia chủ. Ví dụ, người mệnh Mộc nên ưu tiên cây xanh tươi như kim tiền. Hướng nhà cũng quan trọng, nên trồng cây hướng Đông để đón nắng mai, tăng năng lượng dương.

Tránh lỗi phổ biến như trồng cây quá to che cửa chính, cản trở dòng khí tốt; hoặc không chăm sóc thường xuyên khiến cây héo úa, mất giá trị phong thủy.

Bón phân hữu cơ định kỳ, kiểm tra sâu bệnh sớm. Nếu cần, nên tham khảo cách chọn cây phong thủy theo mệnh để tối ưu; kết hợp với phong thủy nhà ở sẽ giúp không gian sống hài hòa hơn. Những lưu ý này giúp cây luôn xanh tốt, mang lại lợi ích lâu dài cho bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.