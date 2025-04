Xác ve sầu được thu mua giá 2 triệu đồng một kg

Tháng 4, xác ve xuất hiện nhiều trên các thân cây, nên người dân dễ dàng kiếm được. Sau một ngày rong ruổi, vợ chồng anh Rah Lan Ban thu được 0,7 kg, bán 1,4 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập cao đối với cư dân đồng bào ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.

Theo anh Ban, gần đây thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên vợ chồng tranh thủ lên rẫy, vào rừng tìm xác ve, kiếm thêm thu nhập. Không riêng vợ chồng anh, nhiều người trong làng cũng đổ xô nhau đi tìm.

Trước cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Hồ Anh Kiệt ở xã Ia Tiêm, dựng tấm biển giấy, ghi nội dung "Thu mua xác ve sầu". Người đàn ông thỉnh thoảng bỏ dở công việc, thu mua cho người đến bán xác ve sầu. Người ít thì 0,5 kg, người nhiều khoảng một kg.

Người dân mang xác ve sầu đến các điểm thu mua bán, kiếm tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Trần Hóa

Anh Kiệt cho biết, hai năm qua thương lái Trung Quốc đến địa phương tìm mua xác ve sầu rất mạnh. Họ đặt cọc cho anh trước 100 triệu đồng, cứ vài ngày thương lái lại đến thu gom xác ve sầu và trừ vào số tiền ứng trước đó. "Tùy số lượng gom được, mỗi vựa có thể kiếm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng", anh Kiệt nói và cho biết thương lái nói thu mua làm thuốc đông y.

Anh Lê Văn Hùng, 36 tuổi, trú huyện Đức Cơ, cho hay bắt đầu thu mua xác ve sầu khoảng một tháng nay. Anh nhận tiền cọc của thương lái Trung Quốc, gom "hàng" được vài ngày sẽ xuất bán một lần, không đầu cơ, tích trữ. Để thuận tiện cho việc thu mua xác ve sầu, ngoài cơ sở nhỏ mua bán các loại dược liệu ở Đức Cơ, anh Hùng đăng thông tin thu mua lên cả các trang mạng xã hội.

Theo anh Hùng, có hai loại xác ve sầu, (to và nhỏ), mọi năm Trung Quốc thu mua hết, nhưng năm nay họ chỉ mua loại to. Nguyên nhân là năm ngoái, thương lái Trung Quốc có người lỗ bởi mua xác ve sầu nhỏ dẫn đến dễ bị nát.

"Tôi thấy việc thu mua này cũng có lợi người dân, vì đi nhặt vài tiếng là có tiền rồi, chả cần đầu tư gì cả. Tôi cũng thu mua cầm chừng, phòng lúc thương lái Trung Quốc không mua nữa sẽ gây thiệt hại", anh Hùng nói.

Xác ve sầu được thương lái thu gom giá 2 triệu đồng một kg. Ảnh: Trần Hóa

Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm Trần Bang cho biết thương lái thu mua xác ve rộ lên tại địa phương 2 năm trở lại đây, song không rõ họ mua làm gì. Việc này không ảnh hưởng an ninh - trật tự địa phương cũng như môi sinh, môi trường. Dù vậy, do giá thu mua cao, có tình trạng học sinh bỏ bê việc học để đi tìm nhặt ve. Do đó, địa phương đã chỉ đạo các trường tuyên truyền học sinh tập trung không sao nhãng học hành.

Ve sầu có nhiều ở các vùng rừng núi, thành phố, những nơi có cây cao, to. Đây là loại sâu bọ vỏ cứng, thân có đốt. Khi mới nở, ve chưa có cánh, sống ở dưới đất. Sau khi lột xác thành ve sầu trưởng thành, chúng có cánh và sống ở trên cây.

Ông Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đăk Lăk, cho biết ve sầu được sử dụng trong Y học cổ truyền, chủ yếu điều trị một số bệnh ngoài da như ghẻ ngứa, mề đay, song số lượng dùng không nhiều. Mỗi năm ông Hóa dùng khoảng 0,5 kg.