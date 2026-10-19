Trồng loại cây gì vừa bẻ "trái ngon" vừa lấy thân thẳng nuôi bò,một người Tây Ninh thu gần nửa tỷ đồng/năm

Từ 1,6 ha đất đến nguồn thu gần nửa tỷ đồng/năm

Về phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh hỏi thăm ông Huỳnh Văn Kịp, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết tiếng.

Lão nông miền biên giới này nổi danh khắp vùng bởi sự cần cù, chịu khó cùng tư duy làm nông nghiệp bài bản, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hiện tại, gia đình ông Kịp đang canh tác tổng cộng 1,6 ha đất nông nghiệp trồng lúa, bắp.

Thay vì chỉ độc canh cây lúa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và giá cả thị trường như nhiều hộ dân xung quanh, ông đã linh hoạt áp dụng mô hình luân canh, xen canh giữa lúa và bắp.

Việc chuyển đổi cây trồng này không chỉ giúp cải tạo chất đất, cắt đứt vòng đời sâu bệnh hại mà còn tối ưu hóa giá trị thu hoạch trên từng mét vuông diện tích.

Ông Huỳnh Văn Kịp, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh, mô hình kết hợp 1,6 ha lúa, bắp cùng đàn bò đã mang về cho gia đình ông Kịp nguồn thu nhập ổn định gần 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Không dừng lại ở việc trồng trọt thuần túy, nhận thấy nguồn phụ phẩm nông nghiệp sau mỗi vụ thu hoạch bỏ đi rất phí, ông Kịp quyết định đầu tư phát triển đàn bò thịt. Trong chuồng nhà ông luôn duy trì ổn định khoảng 8 con bò lớn nhỏ.

Phấn khởi chia sẻ về bí quyết làm kinh tế tuần hoàn, ông Kịp cho biết: "Trồng bắp lấy trái bán thương phẩm, còn phần thân và lá thì tận dụng làm thức ăn cho bò.

Nhờ vậy, chi phí chăn nuôi giảm đi đáng kể, phân bò lại được ủ mục để bón ngược lại cho đồng ruộng. Vừa tiết kiệm chi phí phân bón, vừa tạo thành quy trình sản xuất khép kín, bền vững".

Nhờ sự tính toán căn kẽ và siêng năng, mô hình kết hợp 1,6 ha lúa, bắp cùng đàn bò đã mang về cho gia đình ông Kịp nguồn thu nhập ổn định gần 500 triệu đồng/năm.

Đều đặn hằng năm, từ nguồn lợi nhuận tích lũy được trong sản xuất, ông Kịp trích ra một phần kinh phí để mua quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ảnh: Vân Nguyễn

Tấm lòng vàng "lá lành đùm lá rách"

Không chỉ giỏi làm giàu cho bản thân, ông Kịp còn được bà con xóm giềng thương quý bởi tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn với những người xung quanh.

Đều đặn hằng năm, từ nguồn lợi nhuận tích lũy được trong sản xuất, ông trích ra một phần kinh phí để mua quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Trung bình mỗi năm, ông trao tặng từ 15 đến 20 phần quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá khoảng vài chục triệu đồng.

Ông Kịp bộc bạch: "Ngày xưa mình cũng vất vả, thiếu thiếu đủ đủ nên giờ kinh tế gia đình khấm khá hơn một chút, mình muốn chia sẻ lại với bà con xung quanh. Giá trị mỗi phần quà tuy không quá lớn, nhưng đó là tấm lòng của vợ chồng tôi, mong giúp mọi người bớt đi phần nào lo toan trong cuộc sống".

Những phần quà thiết thực hằng năm của ông Kịp dành cho các hộ nghèo không chỉ thể hiện tinh thần 'tương thân tương ái', mà còn góp phần tích cực cùng Hội Nông dân và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn. Ảnh: Vân Nguyễn

Đánh giá về mô hình kinh tế và tấm lòng vì cộng đồng của ông Huỳnh Văn Kịp, ông Đỗ Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Tịnh (Tây Ninh) khẳng định: "Ông Kịp là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của địa phương.

Không chỉ nhạy bén trong việc áp dụng mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông còn là gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững".

Theo ông Vũ, hành động thiết thực của ông Kịp dành cho các hộ nghèo không chỉ thể hiện tinh thần 'tương thân tương ái', mà còn góp phần tích cực cùng Hội Nông dân và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

"Mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả cùng tấm lòng nghĩa tình của ông Kịp là điển hình cho hình ảnh người nông dân thời đại mới: Năng động, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và luôn giữ trọn tình làng nghĩa xóm", ông Đỗ Hoàng Vũ nói thêm.