Thị trường “dậy sóng” vì chiếc tất 230 USD của Apple: Phát minh hay trò cười?

Apple gọi sản phẩm này là iPhone Pocket, một dây đan bằng len được thiết kế để tạo thêm một túi đựng tiện lợi cho điện thoại. Sản phẩm được phát triển hợp tác với hãng thời trang Issey Miyake và có thể đựng iPhone, AirPods hoặc các vật dụng nhỏ hàng ngày. iPhone Pocket sẽ ra mắt vào thứ Sáu tới, với nhiều màu sắc lựa chọn.

Molly Anderson, Phó Chủ tịch Thiết kế Công nghiệp của Apple, cho biết: “Apple và Issey Miyake chia sẻ cách tiếp cận thiết kế tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và niềm vui. Chiếc túi nhỏ thông minh này thể hiện rõ những ý tưởng đó và là phụ kiện tự nhiên đi kèm sản phẩm của chúng tôi.”

Chiếc tất gây tranh cãi

Giá bán cao đến mức gây sốc, phản ứng của công chúng ra sao?

Điều khiến nhiều người sửng sốt là mức giá: phiên bản dài của iPhone Pocket lên tới 229,95 USD, phiên bản ngắn 149,95 USD. Một số người dùng trên mạng xã hội so sánh nó với một chiếc “tất cắt” hoặc trang phục nổi tiếng của nhân vật Borat, bày tỏ sự hoài nghi về giá trị thực sự của sản phẩm.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cân nhắc hơn. MG Siegler, nhà phân tích công nghệ, gọi đây là “một chiếc tất vô cùng đắt đỏ” nhưng nhấn mạnh đây là xu hướng biến iPhone trở thành vật dụng có thể mang trên người hàng ngày.

Sản phẩm này có ý nghĩa gì với chiến lược của Apple?

Theo MG Siegler, iPhone Pocket phản ánh hướng đi lâu dài của Apple trong việc biến iPhone thành phụ kiện thời trang hàng ngày. Trước đó, Apple đã từng ra mắt dây đeo Crossbody Strap giá 59 USD và iPhone Pocket là bước tiếp theo trong việc kết hợp công nghệ với thời trang.

Chiếc “tất” này không chỉ là một phụ kiện, mà còn giúp người dùng thể hiện phong cách cá nhân qua màu sắc và thiết kế, mở rộng trải nghiệm sử dụng iPhone ra ngoài chức năng điện thoại thông thường.