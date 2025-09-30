Độc lạ “con lai của khoai tây và khoai lang”, đắt gấp vài lần khoai tây thường

Giống khoai “thâm từ trong ra ngoài”, giá cao vẫn “hút khách”

Không phải khoai lang tím, cũng không phải khoai sọ, những củ khoai có phần nhân màu tím sẫm, vỏ đen sì này chính là “khoai tây tím”. Nhìn chúng chẳng khác nào “con lai” của khoai tây và khoai lang tím.

Tại Việt Nam, từ đầu năm ngoái, khoai tây tím đã bắt đầu được bán phổ biến hơn với giá củ giống là 15.000đ/củ, củ thương phẩm là từ 85.000 - 140.000đ/kg. Loại khoai tây tím của Mỹ có giá cao hơn, khoảng 120.000 - 180.000đ/kg, song hiện tại nhiều siêu thị đều đã hết hàng. Trong khi đó, khoai tây thường có giá chỉ khoảng 25.000 - 40.000đ/kg tùy thời điểm.

Loại khoai tây này không chỉ có màu sắc khác biệt mà còn là một “ngân hàng dinh dưỡng” chính hiệu. Trong khoai tây tím chứa canxi, magie, selen, sắt, giúp chống oxy hóa, hạ huyết áp hiệu quả, ngăn ngừa cục máu đông. Ngoài ra, khoai tây tím chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tương tự như súp lơ xanh, rau bina và mầm cải Brussels.

Trong ẩm thực Nam Mỹ, khoai tây tím được sử dụng rộng rãi. Tại Việt Nam, khoai tây tím mới được trồng trong khoảng vài năm trở lại đây ở một số tỉnh thành. Loại khoai này khó trồng hơn một chút so với thông thường, nhưng thời gian thu hoạch cũng tương tự, có thể thu được củ sau khoảng 90 ngày.

Tại một số nước châu Á khác như Trung Quốc, khoai tây tím cũng mới được trồng và được tiêu thụ phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Giá khoai tây tím ở một số siêu thị nước này khoảng 40 NDT/kg, tương đương 144.000đ/kg.

Người dân xứ Trung đặc biệt ưa chuộng loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này, thậm chí y học xứ Trung còn đưa khoai tây tím vào các công thức trị liệu bằng thực phẩm. Các siêu thị cao cấp ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cũng rất ưu tiên loại nông sản này.

Ông Xue, một nông dân trồng khoai tây ở Trùng Khánh cho biết, năm 2019, ông đã thử nghiệm trồng khoai tây tím, năng suất đạt 4 tấn/mẫu. Năm 2023, ông mở rộng diện tích trồng khoai tây tím và thu về lợi nhuận ròng lên đến 480.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng).