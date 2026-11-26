Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 26/11 đầy tiêu cực khi lực bán áp đảo trên hầu hết các nhóm ngành. VN-Index đóng cửa tại 1.629,68 điểm, giảm 57,77 điểm, tương đương 3,42% so với phiên trước.

Diễn biến trong phiên cho thấy, áp lực điều chỉnh xuất hiện từ sớm và ngày càng mạnh về cuối ngày. Sau khi mở cửa tại 1.670,75 điểm, chỉ số có thời điểm hồi phục nhưng không duy trì được đà tăng. Càng về cuối phiên, VN-Index càng suy yếu và rơi mạnh, chốt phiên tại mức thấp nhất trong ngày.

Trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 798 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 15.772 tỉ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt gần 13.947 tỉ đồng, giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 1.825 tỉ đồng.

Sau phiên bán ròng cực mạnh hôm qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 139 tỉ đồng. Cụ thể, chiều mua 2.076 tỉ đồng, chiều bán 2.214 tỉ đồng. Trong đó, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên với hơn 191 tỉ đồng; theo sau là TCB hơn 80 tỉ đồng; VPL 77 tỉ đồng. Ngoài ra, VHM, NLG, HPG, MCH, GMD,... cùng bị bán ròng dưới 50 tỉ đồng.

Ngược lại, CTD và VNM được khối ngoại rót vốn nhiều nhất phiên khi cùng được mua ròng trên 55 tỉ đồng. Theo sau là VPI 48 tỉ đồng; MSN 43 tỉ đồng. Ngoài ra, VCI, DXG, MSB, KDH, DCM cùng được mua ròng dưới 35 tỉ đồng.

Diễn biến chỉ số VN-Index khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Biểu đồ: FireAnt

Nhóm bất động sản là một trong những tâm điểm tiêu cực của phiên giao dịch khi chỉ số ngành giảm 5,08%, xuống còn 142,32 điểm. Độ rộng ngành nghiêng mạnh về bên bán khi chỉ có 9 mã tăng giá, trong khi 69 mã giảm giá.

Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC của Vingroup giảm 6,28%, trở thành mã gây tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi khoảng 24,08 điểm của chỉ số.

Cùng chiều, VHM giảm 3,44%, đóng góp mức tác động tiêu cực khoảng 3,58 điểm. Các cổ phiếu bất động sản khác cũng chịu áp lực bán mạnh như KDH giảm 6,35%, NVL giảm 6,84%, TCH giảm 4,67%, CEO giảm 5,45%, DXG giảm 3,33% và DIG giảm 4,57%.

Một số mã ghi nhận mức giảm nhẹ hơn như VPI mất 0,7%, VRE giảm 1,71% và PDR giảm 0,45%. Trong khi đó, HDC và NLG cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh khi lần lượt giảm 6,69% và 6,82%.

Không chỉ bất động sản, nhóm tài chính cũng chịu áp lực bán mạnh trong phiên 26/11. Chỉ số ngành tài chính giảm 2,52%, xuống 182,17 điểm. Trong tổng số 94 cổ phiếu thuộc nhóm này, chỉ có 4 mã tăng giá, trong khi 68 mã giảm.

Tại nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt điều chỉnh. TCB giảm 5,07%, VPB giảm 2,72%, MBB giảm 2,21%, VCB giảm 2,1%, CTG giảm 2,16%, BID giảm 2,35% và ACB giảm 1,76%.

Đáng chú ý, VCB là một trong những cổ phiếu tác động tiêu cực đáng kể đến thị trường khi lấy đi khoảng 1,84 điểm của VN-Index. CTG và BID lần lượt khiến chỉ số giảm thêm 1,06 điểm và 1,14 điểm.

Ở nhóm chứng khoán, diễn biến cũng kém tích cực với SSI giảm 2,07%, VIX giảm 3,25%, VPX giảm 5,16% và SHS giảm 3,88%. Một số mã đi ngược xu hướng chung như VCI tăng 0,27% và MSB tăng 0,92%.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Ảnh: Vietstock

Ngoài bất động sản và tài chính, nhiều nhóm ngành khác cũng đồng loạt giảm điểm. Công nghiệp mất 3,07%, công nghệ giảm 3,38%, viễn thông giảm 3,47%, năng lượng giảm 2,52% và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm 3,17%.

Riêng nhóm công nghệ, FPT giảm 3,37%, tiếp tục tạo sức ép lên chỉ số ngành. Trong nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 4,15%, VPL giảm 3,51% và PET giảm 5,15%.

Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Đối với Việt Nam, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng là 35%. Mức thuế này có thể giảm xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Ngoài ra, mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành theo Mục 301 và Mục 232.