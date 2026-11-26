Ngày 26/11, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thông tin về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp năm 2026, đồng thời báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Hàng trăm doanh nghiệp tại Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Theo đó, có 720 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2027 cho 198.264 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 10,43 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người, trong khi mức cao nhất lên tới 600 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2027, toàn tỉnh có 355 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 62.132 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 3,28 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất là 621 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ 100.000 đồng/người.

Về tình hình tiền lương, Tây Ninh hiện có 914 doanh nghiệp báo cáo với tổng số 281.374 lao động. Theo Sở Nội vụ, các doanh nghiệp đều thực hiện chế độ tiền lương, tiền công bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Tiền lương bình quân năm 2026 đạt 15,98 triệu đồng/người/tháng. Xét theo loại hình doanh nghiệp, khối doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất, đạt 26,9 triệu đồng/tháng.

Tiếp đến là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối với 14,07 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 12,36 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp FDI đạt 10,58 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, mức lương cao nhất được ghi nhận tại một doanh nghiệp FDI lên tới 745,25 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tại khối doanh nghiệp dân doanh, mức lương cao nhất đạt 300 triệu đồng/tháng.