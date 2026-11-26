Theo thống kê của Forbes, chốt phiên giao dịch ngày 26/11, tổng tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam ở mức 53,3 tỷ USD, giảm 2,98 tỷ USD so với ngày hôm qua. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, là người bị giảm nhiều tiền nhất trong ngày hôm nay với 2,2 tỷ USD, còn 35,7 tỷ USD.

Hiện ông Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Tỷ phú này đang trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC, 146,2 triệu cổ phiếu LPB và hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn góp vào loạt công ty như GSM, VinSpeed, VinEnergo.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng xếp sau ông Phạm Nhật Vượng về đà giảm trong ngày hôm nay, lần lượt là 271 triệu USD và 191 triệu USD. Hai nữ tỷ phú này đều giữ chức Phó chủ tịch Vingroup và là các thành viên trong gia đình ông Vượng.

Các thành viên gia đình ông Vượng mất nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán hôm nay do các cổ phiếu đang nắm giữ cùng giảm sâu. Thị giá của VIC giảm 6,3%, còn hơn 230.000 đồng một đơn vị, còn LPB cũng hạ hơn 6% còn 32.000 đồng.

Tài sản của các tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet; Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank và Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát giảm gần 100 triệu USD. Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, cũng mất hàng chục triệu USD hôm nay.

8 tỷ phú Việt Nam trong danh sách của Forbes năm 2026. Ảnh: Hoàng Khánh

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, tạp chí này cũng đánh giá nhiều tài sản khác khi xếp hạng, như quyền sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Tài sản của các tỷ phú Việt Nam đồng loạt đi xuống sau khi VN-Index giảm 58 điểm, mức lớn nhất trong 4 tháng qua, về vùng 1.630 điểm. Diễn biến tiêu cực của thị trường xuất hiện sau thông tin Việt Nam bị Mỹ đề xuất áp thêm thuế tối đa 35%.

Chứng khoán SHS nhận định xu hướng ngắn hạn thị trường có thể tiếp tục suy giảm, chịu áp lực bán mạnh khi chỉ số giữ được hỗ trợ quanh 1.680 điểm. Hiện tại VN-Index có vùng hỗ trợ 1.580 điểm - 1.600 điểm, mốc quan trọng, tương ứng vùng giá thấp nhất vào tháng 3/2026 và tháng 11/2025.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng chứng khoán có thể tiếp tục đi xuống ngắn hạn do rủi ro thuế quan quay đã quay trở lại kết hợp với khối ngoại bán ròng. Ngoài ra, thanh khoản thị trường vẫn đang ở mức thấp, dưới 20.000 tỷ đồng.